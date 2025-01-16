Bunca yılın hatırası bir anda küle döndü… Yanan evinden geriye kalanları üzgün gözlerle aradı

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Bir haftayı geçen bir süredir devam eden ve hava koşulları yüzünden zorlukla mücadele edilen yangınlar çok sayıda ünlü ismi evsiz bıraktı.

EVİNİN YANDIĞINI BÖYLE DUYURMUŞTU

Evleri alevlerden şans eseri kurtulan birçok ünlü ismin yanında Anthony Hopkins, Jeff Bridges, Billy Crystal, John Goodman, Leighton Meester, Adam Brody ve Paris Hilton gibi isimlerin evleri küle döndü.

Mel Gibson'ın Malibu'daki evinden geriye kalanlar...

Yangında Malibu’daki evini kaybeden usta aktör Mel Gibson da bu isimlerden biri. Hatta Mel Gibson evinin yandığını, geçen hafta ünlü oyuncu ve sunucu Joe Rogan’ın canlı yayınına katıldığında izleyicilere canlı yayında açıklamıştı.

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Oscar ödüllü oyuncu Los Angeles’taki yangınlar sırasında Malibu’da bulunan evinin tamamen kül olduğunu açıkladı. Gibson, bu süreçte Texas’ta olduğunu ve bu nedenle şehirde bulunmadığını söyledi.

Mel Gibson evini kaybettiğini Joe Rogan'la yaptığı bu yayın sırasında öğrenmişti

EVİNİN YIKINTILARINI GEZDİ

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles’a geri dönen ve arabasının içinde üzgün şekilde otururken görüntülen yıldız oyuncu dün de artık sadece yıkıntılardan ibaret kalan evini görmeye gitti.

Bölgede bulunan itfaiyecilerle görüşen Mel Gibson üzüntüsünü bir yana bırakıp hepsiyle tek tek konuşarak gösterdikleri büyük çabalar için onları tebrik etti. Daha sonra yanındaki görevlilerle evinin olduğu yere giden Gibson yıkıntıların arasında geçmişin hatıralarını aradı…

Üzgün olsa da kendisinden daha zor durumda olanların farkında olduğunu ve sadece ünlülerin kayıp yaşamadığını bildiğini söyleyen usta aktör evinin yıkıntıları arasında dolaşırken görüldü

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ÜZÜNTÜSÜNÜ ŞAKALARLA HAFİFLETMEYE ÇALIŞMIŞTI

15 yıl önce 14 milyon dolara satın alıp yerleştiği, şimdiki değeri ise 23 milyon civarında olduğu söylenen evinden geriye kalan yıkıntıların arasında gezen Gibson durumu atlatmaya çalışsa da oldukça üzgün görünüyordu.

Birkaç gün önce canlı yayına katılan yıldız oyuncu yangından sonra esprili bir dille “Eşyalarımın yükünden kurtuldum, nasılsa hepsi kül oldu” demiş sonra da “Evim gitti ama o bir türlü çözemediğim tesisat kâbusu da sona erdi” diyerek bu korkunç trajediyle gülümseyerek baş etmeye çalışıyordu.

"AKLIMDAN HER TÜRLÜ KORKUNÇ ŞEY GEÇİYOR" DEDİ, KOMPLO TEORİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

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Yangınların başladığı ilk günlerde haberleri canlı yayında milyonlarla birlikte öğrenen Mel Gibson Fox News televizyonuna verdiği röportajda "Aklımdan her türlü korkunç teoriyi, komploları ve daha fazlasını üretebilirim ancak su eksikliği, rüzgar koşulları ve yangını başlatmaya hazır, istekli ve yetenekli insanların olmasını söylemekle yetinmem biraz daha uygun görünüyor." diye konuşmuştu.

Yangınların kundaklama sebebiyle çıkmış olabileceği hâlâ konuşulurken Mel Gibson da Fox televizyonuna çıkmış ve yaşananlarla ilgili şüphelerini dile getirmişti

Yangın felaketine şüpheyle yaklaşan Gibson bu yöndeki iddialara ilişkin soruları da “Bu, düşünülmesi çılgınca bir şey. Ama insan, akıllarında bir amaç olup olmadığını düşünmeye başlıyor. Ne olabilir? Ne istiyorlar? Boş bir eyalet mi? Bilmiyorum." sözleriyle cevaplamıştı.