Bunca yÄ±l durdu, sonunda dayanamadÄ±: Benim kÄ±yafetlerimle uÄŸraÅŸmayÄ±n!

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Hatta Kate ile William evlendikten sonra daha da arttÄ±.

Ama burada sÃ¶z konusu olan sadece Kate ile kocasÄ± William ya da ailenin diÄŸer Ã¼yeleri arasÄ±ndaki iliÅŸki, nasÄ±l geÃ§indikleri gibi konular deÄŸil.

'KATE ETKÄ°SÄ°' DÃœNYAYI KASIP KAVURUYOR

Kate Middleton aynÄ± zamanda bir stil ikonu haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ yÄ±llar iÃ§inde. GiydiÄŸi her kÄ±yafet, ayakkabÄ±larÄ±, ÅŸapkalarÄ±, takÄ±larÄ±... KÄ±sacasÄ± Ã¼zerindeki her ayrÄ±ntÄ± milyonlar tarafÄ±ndan takip ediliyor.

Daha da Ã¶tesinde Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼len bir kÄ±yafet anÄ±nda kapÄ±ÅŸ kapÄ±ÅŸ satÄ±lÄ±yor... Bir dÃ¶nem giysi ve aksesuar firmalarÄ± kasalarÄ± dolsa da sipariÅŸlere yetiÅŸemedikleri iÃ§in dert yanÄ±yorlardÄ±...

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Ã–zetle giyim ve aksesuar konusunda "Kate etkisi" yÄ±llardÄ±r dÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavuruyor.

Genellikle de bu durum Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n gittiÄŸi etkinlikleri, dikkat Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m faaliyetlerini bile gÃ¶lgede bÄ±rakÄ±yor.

Tabii ki Kate de bu durumun farkÄ±nda.

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KIYAFETLERÄ° YAPTIÄžI Ä°ÅžLERÄ°N Ã–NÃœNE GEÃ‡Ä°YOR

Yeni gelen bir habere gÃ¶re Kate Middleton, artÄ±k Kensington SarayÄ±'nÄ±n Ã¶zellikle yardÄ±m faaliyetleri iÃ§in bir ziyarete gittiÄŸinde Ã¼zerine giydiÄŸi kÄ±yafetler hakkÄ±nda basÄ±na bilgi vermesini istemiyor.

Kensington SarayÄ±'ndan bir yetkili "Kate'in Ã¼zerindeki kÄ±yafetlerin, yaptÄ±ÄŸÄ± faaliyetleri gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±na dair bir duygusu var" diye konuÅŸtu.

Ä°ngiltere'de yayÄ±nlanan The Sunday Times'a konuÅŸan sÃ¶z konusu yetkili "Kate gerÃ§ekten Ã¶nemli konulara ya da kiÅŸilere odaklanmak istiyor" diye anlattÄ± durumu.

Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re giysilerinin ya da aksesuarlarÄ±nÄ±n yapÄ±lan iÅŸi gÃ¶lgede bÄ±rakmasÄ± Kate'i de rahatsÄ±z ediyor.

Yine bu kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa Kate Middleton, hayranlarÄ±nÄ±n Ã¼zerindeki kÄ±yafetlerle ilgilenmesini anlÄ±yor. Ama yine de bu ÅŸekilde dikkat Ã§ekmekten de hoÅŸlanmÄ±yor.

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BÃœTÃœN AYRINTILAR BÄ°R BÃœLTENLE BASINA BÄ°LDÄ°RÄ°LÄ°YOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã¶nde gelen aile Ã¼yelerinin giyim kuÅŸamÄ±yla ilgili olarak basÄ±n bÃ¼lteninde bilgi vermek KraliÃ§e 2. Elizabeth dÃ¶neminden bu yana izlenen bir yol.

Buckingham SarayÄ±, rutin olarak herhangi bir gÃ¶reve giden aile Ã¼yelerinin kÄ±yafetleriyle ilgili detaylarÄ± basÄ±nla paylaÅŸÄ±yor.

Bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± da kraliyet ailesi Ã¼yelerinin Ã¶zellikle uluslararasÄ± gezilerde sÃ¶z konusu Ã¼lkeye saygÄ± anlamÄ±na gelen renklerde giyinmesi ya da o Ã¼lkeden bir modacÄ±nÄ±n kÄ±yafet ve aksesuarÄ±nÄ± tercih etmesi epeydir rastlanan bir durum.

Zaten Kate de bu konuda Ã§ok dikkatli. Yurt dÄ±ÅŸÄ± gezilerinde gittiÄŸi Ã¼lkenin bayraÄŸÄ±nÄ±n renginde giyiniyor genellikle.

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Ama yine de Kate Middleton, Ã¶zellikle de hayÄ±r etkinliklerinde kÄ±yafetlerinin Ã¶n plana Ã§Ä±kmamasÄ±nÄ± arzu ediyor.

AslÄ±nda bu konu yÄ±llar Ã¶nce bir kez daha gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Kate'in kÄ±yafetleriyle ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmayacaÄŸÄ± bile sÃ¶ylenmiÅŸti. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu durum bir kural haline gelmedi henÃ¼z.





Kate Middleton, Prens William ile evlenip kraliyet ailesine katÄ±lmadan Ã¶nce de dÃ¶nemin modasÄ±na uygun giyinip ÅŸÄ±k olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.





Ama elbette o zamanlar bugÃ¼nkÃ¼ gibi Ã¼nlÃ¼ modacÄ±larla Ã§alÄ±ÅŸma imkanÄ± yoktu. Bu yÃ¼zden de evlilik Ã¶ncesi kÄ±yafetlerinin ÅŸimdikilerle boy Ã¶lÃ§Ã¼ÅŸmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi.