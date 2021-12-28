Bumblebee konusu nedir, oyuncuları kimler? Bumblebee filmi hakkında bilgiler

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2018 yılında gösterime giren Bumblebee Amerikan yapımı aksiyon ve bilimkurgu filmi ekranlarda olacak. Bumblebee, dünya çapında 468 milyon dolar hasılat sağladı ve franchise'daki en düşük hasılatlı film oldu. Aynı isimdeki Transformers karakterine dayanan Bumblebee oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler haberimizde...2018 yılında gösterime giren Bumblebee Amerikan yapımı aksiyon ve bilimkurgu filmi ekranlarda olacak. Bumblebee, dünya çapında 468 milyon dolar hasılat sağladı ve franchise'daki en düşük hasılatlı film oldu. Aynı isimdeki Transformers karakterine dayanan Bumblebee oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler haberimizde...

BUMBLEBEE KONUSU NEDİR?

1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder. Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfeder. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki decepticonlardan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.

BUMBLEBEE OYUNCULARI

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Yönetmenliğini Travis Knight'ın yaptığı Bumblebee, Transformers: Son Şövalye filminin devamıdır. İşte Bumblebee oyuncuları...

Hailee Steinfeld

John Cena

Jorge Lendeborg Jr.

Rachel Crow

Pamela Adlon

Christian Hutcherson

Marcella Bragio

Ricardo Hoyos

Glynn Turman

Gracie Dzienny

Abby Quinn

John Ortiz

Vanessa Ross

Kenneth Choi

Megyn Price

Teresa Navarro