Buluşmak da barışmak da hayal oldu… ‘Hasta babamıza güvenip de yanılma sakın!’

Ancak saraydan sızan son haberlere göre Prens Harry yıllar sonra ilk kez karısını ve belki çocuklarını da yanına alarak İngiltere’ye dönecek olsa da bu adım bir barış umuduna dönüşmeyecek…

Harry, 2020’de Meghan’la birlikte ABD’ye taşındıktan sonra 2021’de dedesi Prens Philip, 2022’de de Kraliçe Elizabeth’in cenazeleri için İngiltere’ye onunla birlikte gelmiş, ülkesine sonrasında yaptığı tüm ziyaretlerde ise tek başına olmuştu.

Bunun sebebi hem aileyi ortadan ikiye bölen kavga ve küslükler olmuş hem de Harry’nin mahkemeye taşıdığı güvenlik kaygıları buna gerekçe gösterilmişti. Harry ve Meghan kraliyet ailesinden istifa edip ülkeyi terk edince onlara İngiliz hükümeti tarafından sağlanan özel korumalar da kaldırılmıştı.

İLK KEZ KARI KOCA GERİ DÖNME HAZIRLIĞI İÇİNDELER

Harry bunun için dava açtı ve konumu ne olursa olsun ailesinin ve kendisinin güvenlik tehditlerinin hedefi olduğunu ve koruma hizmetinin gerekli olduğunu savundu. Asi oğul yıllardır devam eden bu davaları kazanma yolunda büyük adımlar attı ve şu an durum onun lehine görünüyor.

Bu da çiftin bu yaz İngiltere’ye bir ziyarette bulunmalarının yolunu açtı. Hatta Harry’nin yanına sadece Meghan’ı değil iki çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet’i de alacakları söylendi.

HASTA BABASININ TORUN HASRETİNE GÜVENİYOR AMA...

Bunda elbette yıllardır iki torununu görmeyen, onlara büyük hasret duyan Kral Charles’ın bu konuda giderek tutumunu yumuşatmasının da etkisi var. Kanser hastası olan kral önünde ne kadar zaman kaldığını bilmeden yaşıyor ve oğulları arasındaki küslük ve torun hasreti onun kırgınlıklarını geride bırakmak için adım atmasını kolaylaştırıyor…

İşin Harry, Meghan ve Charles tarafında umut ışıkları yansa da kavganın diğer tarafında yer alan Prens William ve Kate Middleton için sorunlar bu kadar da basitçe çözülecek gibi görünmüyor…

Harry’nin bu yaz gerçekleşecek olası bir İngiltere ziyaretinde babası Charles’la görüşmeyi başarsa bile William’ın bu konuda adım atmaya niyeti hiç yok! Prenses Kate Middleton ve Prens William'ın, Prens Harry ve Meghan Markle ile yeniden bir kraliyet uzlaşmasına kesinlikle karşı oldukları söyleniyor.

AĞABEYİ VE YENGESİ ONLARI GÖRMEYİ ASLA KABUL ETMEYECEK!

William ve Kate, Harry ve Meghan’ın bu yaz İngiliz topraklarına geri dönmeleri halinde bir barışma ortamından çok gerilimlerin yeniden ortaya çıkmasından endişe duydukları anlaşılıyor.

William ve Harry arasındaki derinleşen düşmanlık özellikle Harry'nin 2023'te yayınlanan ve kraliyet hayatı ve aile ilişkilerine yönelik eleştiriler içeren anı kitabı Spare'den sonra arttı. Kraliyet çevrelerine göre, Kate bir zamanlar eşi ve kardeşini barıştırmak için uğraşırken artık kraliyet kurumuna karşı şikayetlerin kamuoyuna açıklanmasından özellikle rahatsız.

William ve Kate’e göre kraliyet zaten yoğun bir baskı altındayken Harry ve Meghan’ın ziyareti ve kardeşlerin bir araya gelmesi iç gerilimleri hafifletmek yerine daha da kötüleştirecek.





ESKİDEN İKİ KARDEŞ BARIŞSIN DİYE UĞRAŞIYORDU... O DA ÇOKTAN VAZGEÇTİ

“Kate'in bakış açısından, durum anı kitabı ve ardından gelen röportaj serisinden sonra temelden değişti. Özel şikayetlerin bu kadar açık ve ayrıntılı bir şekilde, özellikle küresel platformlarda dile getirilmesinin, aile içindeki dinamikleri geri döndürülemeyecek şekilde değiştirdiğini düşünüyor. Ona göre, bu açıklamalar monarşinin algılanış biçimine kalıcı zarar verdi ve kuruma olan kamu güvenini zedeledi. Bu nedenle, hiçbir şey olmamış gibi şimdi bunun üzerini örtmeye çalışmanın gerçekçi olmayacağına inanıyor."





BARIŞMAK KİMSEYE FAYDA SAĞLAMAZ, HER ŞEYİ DAHA KÖTÜ HALE GETİRİR

William için de durum çok farklı değil… "William, monarşinin şu anda özellikle kırılgan bir konumda olduğunu ve kurum üzerinde zaten birden fazla baskı olduğunu düşünüyor. Onun bakış açısından, bu duruma bir başka son derece gergin durum eklemek akıllıca olmaz. Prens William, Harry ve Meghan'ı bu aşamada kraliyet ailesine geri kabul etmenin, ailenin yıllarca kapalı kapılar ardında yatıştırmaya çalıştığı eski anlaşmazlıkları ve gerilimleri yeniden alevlendirebileceğini düşünüyor. William'ın görüşüne göre, odak noktası istikrar ve güvenin yeniden inşası olmalı ve çözülmemiş bu konuların yeniden ele alınmasının bu çabayı bozabileceğinden endişeleniyor."

Üstelik kraliyet görevlerine çok bağlı oldukları bilinen William ve Kate için bu aileye hizmet Harry ve Meghan gibi isteyince her şeyden vazgeçmek, sıkışınca geri dönmekle yapılamaz. Onları affedip aileye kabul etmek kurumun bu anlamdaki ciddiyetine de zarar verecek bir hamle.