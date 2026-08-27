Bülent Şakrak: Dingin giden bir ilişkim var

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 07:55
Bülent Şakrak önceki gün Kadıköy’deki açık hava sahnesinde konser verdi.
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Oyuncu, müzikle olan ilişkisini şu sözlerle anlattı: “Bir sürü sevdiğim türkü var. Mahsuni ve Neşet Ertaş hayranıyım. Müzisyenlik gibi iddiam yok ama severim söylemeyi.” Yakın zamanda kalbine stent taktırdığını söyleyen Şakrak, sağlık durumu hakkında şunları söyledi: “Kız arkadaşımı kontrole götürmüştüm, orada ortaya çıktı.”
Oyuncu, “O kalbi iyileştiren aşk mıdır?” sorusuna ise kahkaha atarak yanıt verdi: “Çok sevdiğim bir kız arkadaşım var. Bir buçuk seneden fazladır beraberim. Keyfimiz çok yerinde. Duygularımı çok gizlemem. Dingin giden bir ilişkimiz var.”