Ünlü oyuncu 20 kilo verdi! '5 cm daha uzun olsam dengeler değişir'

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BÜLENT Şakrak, Saba Tümer’in programına konuk oldu. Oyuncu, “Nasıl bu kadar zayıfladın?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Dönemsel olarak zayıflıyorum, şişmanlıyorum. Herhalde yaş aldık diye mi yarı yolu geçtikten sonra bu bir korku mu, bilmiyorum. Dikkat edip özen göstermeye başladım. Hayatımın bir dönemini ciddi kilolu geçirdim. O dönemle bu dönem arasında 20 kilo fark var. Yusyuvarlak olduğum, gıdığımın göğsüme dayandığı zamanlar var. Bu sene iyiyim, plajlar düşünsün. Boyu uzatamıyorum, bir tek sorunum o. 5 santimetre daha uzun olsam piyasada dengeler değişir.”

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Bülent Şakrak, insanlara dokunmanın ve sarılmanın kendisine iyi hissettirdiğini söyledi:

“Ben herkese sarılıyorum. Sarılınca rahatlıyorum, diğer türlü geriliyorum. Herkes bana bakıyormuş gibi geliyor. ‘Merhaba, merhaba’ atlamayınca kimseyi rahatlıyorum. Pandemi benim açımdan çok zor geçti. Hiç iyi değildim. Ben çok dokunmatiğimdir. Sarılalım, el sıkışalım, dokunalım.”

'Engin artistlik yapmış'

Bülent Şakrak, Engin Altan Düzyatan’ın “Ben başrol olmak için yetiştirildim” sözlerine de karşılık verdi: “Yakışıklıyım diyememiş. Buraya gelip artistlik yapmış. Engin benim de arkadaşım, bıraksın bu işleri. Engin’le benim bu dünyada kapladığım alan bir mi yani? Ben onun yarısı kadarım. Normali bu. Yalan söylüyor, yakışıklı tabii ki. Osman Gazi’yi bana mı oynatacaklardı? Ortada bir Hamlet var. Bülent mi oynasın Hamlet’i? Biz tabii ki mezarcıyız.” Allahtan Engin arkadaşım çıktı da istediğim gibi sataşabildim.”