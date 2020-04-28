Bülent Ersoy'un annesi kimdir? Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz neden öldü?
Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından annesini kaybeden sanatçı bir kez daha sarsıldı. Vefat haberinin ardından Bülent Ersoy'un annesi hakkında bilgiler gündeme gelerek merak konusu oldu. Peki Bülent Ersoy'un annesi kimdir? Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz neden öldü, hastalığı neydi? İşte, Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ın hayatıyla ilgili merak edilenler.
Bugün yakın dostu Nur Yerlitaş'ın ölümüyle büyük bir üzüntü yaşayan Bülent Ersoy, aldığı acı haber ile sarsıldı. Ersoy'un annesi Necla Poyraz, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Necla Poyraz, daha önce kalbindeki sorunlar nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.
9 Haziran 1952 yılında dünyaya gelen Ersoy, İstanbul doğumludur. Güçlü sesi ile dinleyicileri kendine hayran bırakan Bülent Ersoy, Türk Sanat Müziği Sanatçısıdır ve sahnelerin Diva’sıdır.
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz Fikret Erkoç ile evlenmiştir. Necla Poyraz'ın başka çocuğu olup olmadığı bilinmemektedir. Bir röportajında Necla Poyraz evliliği ve Bülent Ersoy'un doğumuyla ilgili şunları söylemiştir;
Evliliğimiz büyük bir aşk sonunda oldu. Fikret hemen çocuk istedi. Bülent’in dünyaya gelişi bile kolaydı. Dün gibi hatırlıyorum. Cumartesi günü saat 05.00’de sancım tuttu. Ezan okunuyordu, Bülent doğdu.
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