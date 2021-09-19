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Bülent Ersoy'dan 'canlı yayına alkollü çıktı' iddiasına yanıt: Sadece heyecan

#Bülent Ersoy#Mustafa Keser#Yıldız Tilbe
Bülent Ersoydan canlı yayına alkollü çıktı iddiasına yanıt: Sadece heyecan

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser’in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' programı pazar akşamı yayın hayatına başladı. Sosyal medyada yer alan "yayına alkollü çıktı” iddiasına ünlü sanatçı Bülent Ersoy canlı yayından yanıt verdi.

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Benzemez Kimse Bize programının sunucusu Bülent Ersoy'un canlı yayına alkollü olarak çıktığı iddia edildi. Ünlü sanatçı sosyal medyada yer alan eleştirilere sunduğu programdan yanıt verdi. Heyecanlı olduğunu belirten Bülent Ersoy, “Bir yudum bir şey içmedim. Olsa söylerim. Sadece heyecan.” diye konuştu.

Bülent Ersoydan canlı yayına alkollü çıktı iddiasına yanıt: Sadece heyecan

Programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de Bülent Ersoy'un alkollü olmadığını söyledi. Ünlü sanatçıyı destekleyen Yıldız Tilbe, "Çok heyecanlı olduğunuzu biliyoruz. Heyecandan olduğunu biliyoruz" dedi.

Bülent Ersoydan canlı yayına alkollü çıktı iddiasına yanıt: Sadece heyecan


Mustafa Keser ise, "Programı açarken elleri titriyordu, heyecandan" diye konuştu.

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#Bülent Ersoy#Mustafa Keser#Yıldız Tilbe