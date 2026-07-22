Bülent Ersoy hayatının filmini bu kez onayladı

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Üç yılı aşkın süredir titizlikle Barış Pehlivan, Tuğrul Eryılmaz, Prof. Dr. Göksel Aymaz, Cemal Dindar, Gülşen İşeri, Murat Meriç, Murat Özyaşar danışmanlığında yürütülen çalışmada sıra senaryo aşamasına geldi.

Senaryo ise ağustos ayında hazır olacak. 50 yılı aşkın süredir sahne hayatında sayısız hit şarkıya imza atan Bülent Ersoy, London Palladium’da, Madison Square Garden’da sahne aldı, Olympia’da konser verdi, pek çok uluslararası ödül aldı ve 1997 yılında Japonya’da yapılan bir araştırma sonucunda sesi ‘yüzde yüz kusursuz’ bulundu.

Sanatçının hikâyesinin yer alacağı filmin 2027 yılında sinemalarda olacağı da açıklandı.

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