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Bülent Ersoy hayatının filmini bu kez onayladı

Güncelleme Tarihi:

#Bülent Ersoy#Mine Şengöz#Barış Pehlivan
Bülent Ersoy hayatının filmini bu kez onayladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 10:01

Bülent Ersoy’un hayat hikâyesi ilk kez seyirci ile buluşacak. Orchestra Content imzası taşıyan filmin Mine Şengöz tarafından yazılan tretmanı Ersoy tarafından onaylandı.

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Üç yılı aşkın süredir titizlikle Barış Pehlivan, Tuğrul Eryılmaz, Prof. Dr. Göksel Aymaz, Cemal Dindar, Gülşen İşeri, Murat Meriç, Murat Özyaşar danışmanlığında yürütülen çalışmada sıra senaryo aşamasına geldi.

Bülent Ersoy hayatının filmini bu kez onayladı

Senaryo ise ağustos ayında hazır olacak. 50 yılı aşkın süredir sahne hayatında sayısız hit şarkıya imza atan Bülent Ersoy, London Palladium’da, Madison Square Garden’da sahne aldı, Olympia’da konser verdi, pek çok uluslararası ödül aldı ve 1997 yılında Japonya’da yapılan bir araştırma sonucunda sesi ‘yüzde yüz kusursuz’ bulundu.

Sanatçının hikâyesinin yer alacağı filmin 2027 yılında sinemalarda olacağı da açıklandı.

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Bülent Ersoy hayatının filmini bu kez onayladı

 

 

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#Bülent Ersoy#Mine Şengöz#Barış Pehlivan

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