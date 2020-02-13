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Televizyon
Haber Giriş: 13.02.2020 - 15:34,Son Güncelleme:/

Bülent Emrah Parlak “Arka Sokaklar” da!

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Bülent Emrah Parlak “Arka Sokaklar” da!

Kanal D’nin, 14 sezondur ekranda olan, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar her Cuma akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor.

Yapımcılığını Erler Film Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizinin 543’üncü bölümüne oyuncu Bülent Emrah Parlak, konuk oldu.

Canlandırdığı karakterlerle her zaman izleyicinin yüzünü güldüren Parlak, bu sefer çok farklı bir rolde izleyici karşısına çıkacak. 21 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek olan bölümde izleyici ile buluşacak olan Parlak, avukat Nedim Adalı’yı canlandıracak.

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

 

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