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Bugün TV'de ne var? 4 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı!

#Bugün TV'de Ne Var?#4 Ocak 2022 Tv Yayın Akışı#Tüm Kanalların Yayın Akışı
Bugün TVde ne var 4 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

Yılbaşı nedeniyle pek çok dizi ve programın yeni bölümlerinin yayınlanmaması, bugün tv'de ne var araştırmalarına hız kazandırdı. Sevilen dizilerin yerine birbirinden iddialı filmler ekranlarda yer alırken, tüm kanalların yayın akışı merak ediliyor. Peki, tv'de bugün hangi diziler var? İşte, 4 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı!

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Yeni yıl haftası devam ederken, tv yayın akışında dizilerin pek çoğunun olmaması "Bugün tv'de ne var? sorusunu beraberinde getirdi. Her hafta yayınlanan dizilerin yerini tekrarları ve filmler alırken, tv'de bugün hangi programlar yer alacak merak konusu oldu. İşte, 4 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı listesi!

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Derinlerdeki Dehşet

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Kaderimin Oyunu

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Uçuş Planı

22:00 Uçuş Planı

00:00 Delibal

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mahrem

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Eski Köye Yeni Adet

22:00 Maske Kimsin Sen?

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#Bugün TV'de Ne Var?#4 Ocak 2022 Tv Yayın Akışı#Tüm Kanalların Yayın Akışı

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