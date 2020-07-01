Bugün Survivor var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman?

1 Temmuz TV8 yayın akışı içerisinde Survivor programını göremeyen vatandaşlar, internet üzerinden konunun detaylarını araştırmaya başladı. Peki, bugün Survivor neden yok? İşte, Survivor ne zaman yayınlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

1 TEMMUZ 2020 TV8 YAYIN AKIŞI-SURVİVOR BUGÜN NEDEN YOK?

Survivor bu akşam TV8 yayın akışında yer almıyor. Yarışmanın yeni bölümü yerine bir süredir ekran macerasına ara veren Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali bölümü yayınlanacak.

Survivor Ekstra

Saat: 00:15 - 01:30 (75 dakika)

Tür: Sohbet

Özet: Ünlüler ve Gönüllüler adasından çok özel görüntüler ve değerlendirmeler...

Doya Doya Moda

Saat: 01:30 - 03:30 (120 dakika)

Tür: Moda Programı

Özet: Kilolu olabilirim ama modayı da en iyi ben bilirim!

Doğduğun Ev Kaderindir

Saat: 03:30 - 06:00 (150 dakika)

Tür: Dram

Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.

Oynat Bakalım

Saat: 06:00 - 07:00 (60 dakika)

Tür: Eğlence Programı

Özet: Birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar...

Seda Sayan İle Yemekteyiz

Saat: 07:00 - 10:00 (180 dakika)

Tür: Yarışma

Özet: Yemek nasıl yapılır? Misafir nasıl ağırlanır? Hepsi Seda Sayan ile Yemekteyiz'de.

Doğduğun Ev Kaderindir

Saat: 10:00 - 12:30 (150 dakika)

Tür: Dram

Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.

Doya Doya Moda

Saat: 12:30 - 16:30 (240 dakika)

Tür: Moda Programı

Özet: Kilolu olabilirim ama modayı da en iyi ben bilirim!

Survivor Panorama 2020

Saat: 16:30 - 20:00 (210 dakika)

Tür: Sohbet

Özet: Survivor 2020'ye ilişkin çarpıcı ve çok özel görüntüler...

Doğduğun Ev Kaderindir

Saat: 20:00 - 00:15 (255 dakika)

Tür: Dram

Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.