Bugün Survivor var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman?
Bugün Survivor var mı sorusu, 1 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan TV8 canlı yayın akışı sonrası gündemde yer almaya başladı. Artık final etabına doğru ulaşılan Survivor için bugün neden yok sorusuna yanıt arayan izleyiciler, bu durumun detaylarını öğrenmek istiyor. Peki, bugün Survivor neden yok? İşte, 1 Temmuz Survivor yayın akışı hakkında detaylı bilgiler
1 Temmuz TV8 yayın akışı içerisinde Survivor programını göremeyen vatandaşlar, internet üzerinden konunun detaylarını araştırmaya başladı. Peki, bugün Survivor neden yok? İşte, Survivor ne zaman yayınlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
1 TEMMUZ 2020 TV8 YAYIN AKIŞI-SURVİVOR BUGÜN NEDEN YOK?
Survivor bu akşam TV8 yayın akışında yer almıyor. Yarışmanın yeni bölümü yerine bir süredir ekran macerasına ara veren Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali bölümü yayınlanacak.
Survivor Ekstra
Saat: 00:15 - 01:30 (75 dakika)
Tür: Sohbet
Özet: Ünlüler ve Gönüllüler adasından çok özel görüntüler ve değerlendirmeler...
Doya Doya Moda
Saat: 01:30 - 03:30 (120 dakika)
Tür: Moda Programı
Özet: Kilolu olabilirim ama modayı da en iyi ben bilirim!
Doğduğun Ev Kaderindir
Saat: 03:30 - 06:00 (150 dakika)
Tür: Dram
Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.
Oynat Bakalım
Saat: 06:00 - 07:00 (60 dakika)
Tür: Eğlence Programı
Özet: Birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar...
Seda Sayan İle Yemekteyiz
Saat: 07:00 - 10:00 (180 dakika)
Tür: Yarışma
Özet: Yemek nasıl yapılır? Misafir nasıl ağırlanır? Hepsi Seda Sayan ile Yemekteyiz'de.
Doğduğun Ev Kaderindir
Saat: 10:00 - 12:30 (150 dakika)
Tür: Dram
Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.
Doya Doya Moda
Saat: 12:30 - 16:30 (240 dakika)
Tür: Moda Programı
Özet: Kilolu olabilirim ama modayı da en iyi ben bilirim!
Survivor Panorama 2020
Saat: 16:30 - 20:00 (210 dakika)
Tür: Sohbet
Özet: Survivor 2020'ye ilişkin çarpıcı ve çok özel görüntüler...
Doğduğun Ev Kaderindir
Saat: 20:00 - 00:15 (255 dakika)
Tür: Dram
Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.
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