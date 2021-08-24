Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? 24 Ağustos 2021 Salı ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8 ve FOX TV yayın akışı
Yeni sezon heyecanı hemen hemen her kanalda devam ederken, yeni diziler ve programlar izleyenler tarafından merakla bekleniyor. Yeni sezonda yayına başlayan bazı programlar, kış sezonunda da devam edecek olan yaz dizileri, sezon finali yapmış olan dizilerin yavaş yavaş başlamasıyla televizyon ekranlarında hareketlenme başladı. İşte, Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var merak edenlere, 24 Ağustos 2021 Salı ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8 ve FOX TV yayın akışı…
Yaz aylarının yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. İzleyenler bekledikleri televizyon programları ve dizilerin başlayıp başlamadığını araştırırken, yeniden televizyon ekranlarına kilitleyen TV programları üst sıralarda yerini almaya başladı bile. Peki, bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? İşte, 24 Ağustos 2021 Salı ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8 ve FOX TV yayın akışı.
KANAL D 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
TV8 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15.00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)
ATV 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sağ Salim 2
16:20 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Robin Hood
22:00 İkimizin Sırrı
Show TV 24 Ağustos 2021 Salı yayın akışı
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet
STAR TV 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı
07:00 Medcezir
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Erkenci Kuş
16:45 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Ada Masalı
TRT 1 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı
04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:40 Tövbeler Olsun
07:05 Kalk Gidelim
10:30 Dünya Hali (Altyazılı)
11:45 Benim Adım Melek
15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Müslüm"
22:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
FOX TV 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Güm
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 AROG