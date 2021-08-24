Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? 24 Ağustos 2021 Salı ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8 ve FOX TV yayın akışı

Yaz aylarının yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. İzleyenler bekledikleri televizyon programları ve dizilerin başlayıp başlamadığını araştırırken, yeniden televizyon ekranlarına kilitleyen TV programları üst sıralarda yerini almaya başladı bile. Peki, bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? İşte, 24 Ağustos 2021 Salı ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8 ve FOX TV yayın akışı.

KANAL D 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

TV8 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

15.00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)

ATV 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sağ Salim 2

16:20 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Robin Hood

22:00 İkimizin Sırrı

Show TV 24 Ağustos 2021 Salı yayın akışı

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet

STAR TV 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı

07:00 Medcezir

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Erkenci Kuş

16:45 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Ada Masalı

TRT 1 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı

04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:40 Tövbeler Olsun

07:05 Kalk Gidelim

10:30 Dünya Hali (Altyazılı)

11:45 Benim Adım Melek

15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Müslüm"

22:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

FOX TV 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Güm

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:45 AROG

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