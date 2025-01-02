'Herkese mutlu yıllar... Ben iki yıl önce bugün yeniden doğdum'

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Oysa sayısız filmde başrol oynayan ancak akıllarda Marvel filmlerinin kahramanı Hawkeye olarak yer eden 53 yaşındaki Jeremy Renner mucize denebilecek şekilde iyileşmekle kalmadı çok çalışıp setlere geri dönmeyi bile başardı.

Jeremy Renner uzun yıllardır yaşadığı Nevada’daki evinin yakınlarında yedi tonluk bir kar küreme aracının altında kalmış, tüm vücudu bu ağırlığın altında ezilip adeta paramparça olarak çok ağır şekilde yaralanmıştı.

Uzun süredir kış aylarında hep karlarla kaplı olan Nevada'da yaşayan Jeremy Renner 2023'e girerken geçirdiği korkunç kazanın ardından mucize eseri hayata tutundu

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Herkesin yeni yılı neşeyle kutladığı gecenin ardından tam da 1 Ocak’ta yaşanan bu kazanın ardından acil şekilde hastaneye kaldırılan ancak bu sırada çok kan kaybeden ünlü oyuncunun yaşamasına pek de şans verilmiyordu.

Jeremy Renner hemen ameliyata alındı ve bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra mucizevi şekilde hayata gözlerini yeniden açtı. Bununla da kalmayıp doktorlarını bile şaşırtacak şekilde sağlığına tam olarak kavuşmayı başardı.

Ünlü oyuncu kar fırtınasında yolu açmaya çalışırken yeğenini kurtarmak için kendi hayatını hiçe sayıp 7 tonluk bir kar küreme aracının altında kalmıştı

İşte bu korkunç günün ikinci yıl dönümünde o günlerde hastanede kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşirelerle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafın altına “Hepinize mutlu yıllar.... Bugün ikinci “Yeniden Doğuş Günümü” kutluyorum” yazdı.

“Neredeyse paramparça olmuş bedenimi tekrar bir araya getirmek için uğraşan insan ordusuna sevgi, saygı ve minnettarlığımı gönderiyorum. Her bir hemşireye, doktora, ilk müdahale ekibine teşekkür ederim... Hayatımı size borçluyum” diyen Jeremy Renner aslında bu kazayı kendi canı pahasına bir başka canı kurtarabilmek için geçirmişti.

Renner vücudundaki neredeyse bütün kemikler kırılmış, akciğerleri sönmüş ve bacakları bile paramparça olmuş halde hastaneye kaldırıldı ve doktorların yoğun çabası sayesinde kurtarıldı

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“Tüm kalbim güzel, cesur yeğenimle ve yardımıma koşan ve buz gibi asfaltta 45 dakika boyunca başımda bekleyen meleklerimle yani komşularımla” diyen Jeremy Renner minnettarlık listem çok uzun sözleriyle “Dünyanın dört bir yanından akın akın gelen sevgi ve dualar (her birine ihtiyacım var), yanımdan hiç ayrılmayan ailem, biraz ilahi müdahale, biraz şans ve bir sürü mucize ile... Yeniden güçlüyüm” yaşadığı zor günlerde yanında olanlara teşekkür ve mucize iyileşmesine de şükretti.

Jeremy Renner ölümden döndüğü kazanın yıl dönümüde hastane çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp onu kurtarmak için canla başla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve yeni yılın ilk gününde hayranlarına "Bugün benim ikinci kez doğuşumun yıl dönümü" diyerek seslendi

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1 Ocak 2023'te Renner'ın yaşadığı bölgede kar fırtınası vardı ve o ve yeğeni Alex Fries kar küremek için yola çıktılar. Yeğeni arabayı pulluğa bağlayan zinciri söküyordu ancak Renner onu göremedi ve başına bir şey geldiğinden korktu.

Kar küreme aracının Alex'e doğru yuvarlanacağından endişelenmeye başladı ve acil durum frenini ayarlamak için kar küreme aracına geri dönmek isterken tonlarca ağırlığın altında kaldı.

Kazadan sonra uzun süren bir fizik tedavi süreci geçiren Jeremy Renner en sonunda baston kullanmaktan da kurtulup setlere geri dönmeyi başardı

Renner kazada o kadar kötü yaralandı ki akciğerleri çöktü, göğüs kafesi tamamen ezildi, karaciğeri parçalandı ve vücudundaki 30’dan fazla kemik kırıldı.

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Bacakları da ciddi şekilde yaralanan Jeremy Renner bu süreçte adeta yürümeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldı.

Yıldız isim yaşadığı korkunç günlerden sonra kendini ailesine en çok da 11 yaşındaki kızı Ava'ya adadı

Yıldız oyuncu nefes almaya çalıştığını ancak başaramadığını söylemişti. Göğüs kafesi parçalanan Renner’ı kurtarabilmek için doktorlar ona yapay bir göğüs kafesi yapıp taktı.