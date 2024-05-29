Buğra Gülsoy: Aşık olmuyorum sevgi daha önemli

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Burcu Kara ve Nilüfer Gürbüz ile evlenip boşanan oyuncu, “Âşık olduğunda net olarak değişen bir özelliğin var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben âşık olmuyorum. O değişmiyor. Aşk dediğimiz şey aslında ortaokul ve lise dönemlerinde elde etmedir. Daha kimyasal bir şeydir. Ulaşma çabası gibi bir şeydir. Önemli olan sevgi bağıdır. Karşı tarafı tanıyabilmektir. Daha önemli bir şeyden bahsediyorum...”

Gülsoy, baba olduktan sonra hayatında nelerin değiştiğini ise şöyle anlattı:

“Daha çok kalp merkezine aldım kendimi. Zaten hep hisleri ve sezgileriyle hareket eden biriydim. Daha az aklımı kullanırdım. Bir işe kalkışacaksam, bir yol ayrımındaysam veya bir şey seçeceksem daha çok sezgilerimi dinlerim. Ama oğlumdan sonra daha çok o duygulara, sorumluluk koruma içgüdüsü dünyasına bağlandım.”