Bücür filminin oyuncuları kimler?
Bücür filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Umut Kırca'nın 2018 yılında yönettiği komedi ve aile film Bücür, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Bücür filminin oyuncuları kimler?
Başrolünde çocuk oyuncu Berat Efe Parlar'ın da yer aldığı Bücür filmi televizyon sinema kuşağında yer almaya devam ediyor. Umut Kırca’nın yönettiği Bücür filmi oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Taner Barlas gibi isimler bulunuyor.
BÜCÜR FİLMİ
Küçük yaşına rağmen tam bir bilgisayar dehası olan Umut (Berat Efe Parlar), tüm yeteneklerini ortaya sererek annesinin izini bulur. İstanbul'a bir şekilde gitmeyi başaran Umut, burada Özge (Seren Şirince) ile karşılaşır. Ancak başlarını büyük bir belaya sokan ikili, bir yandan kötü adamlardan kaçmaya, diğer yandan da Umut'un annesini bulmaya çalışacaktır.
BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI
Berat Efe Parlar
Seren Şirince
Seçkin Özdemir
Taner Barlas
Durul Bazan
Hamdi Kahraman
Ali Rıza Tanyeli
Ümit Erdim
Dolunay Soysert