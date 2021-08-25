MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBücür filminin oyuncuları kimler?
GeriTelevizyon Bücür filminin oyuncuları kimler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 25.08.2021 - 11:05 | Son Güncelleme:

Bücür filminin oyuncuları kimler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bücür filminin oyuncuları kimler?

Bücür filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Umut Kırca'nın 2018 yılında yönettiği komedi ve aile film Bücür, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Bücür filminin oyuncuları kimler?

Başrolünde çocuk oyuncu Berat Efe Parlar'ın da yer aldığı Bücür filmi televizyon sinema kuşağında yer almaya devam ediyor. Umut Kırca’nın yönettiği Bücür filmi oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Taner Barlas gibi isimler bulunuyor. 

BÜCÜR FİLMİ

Küçük yaşına rağmen tam bir bilgisayar dehası olan Umut (Berat Efe Parlar), tüm yeteneklerini ortaya sererek annesinin izini bulur. İstanbul'a bir şekilde gitmeyi başaran Umut, burada Özge (Seren Şirince) ile karşılaşır. Ancak başlarını büyük bir belaya sokan ikili, bir yandan kötü adamlardan kaçmaya, diğer yandan da Umut'un annesini bulmaya çalışacaktır.

BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI

Berat Efe Parlar
Seren Şirince
Seçkin Özdemir
Taner Barlas
Durul Bazan
Hamdi Kahraman
Ali Rıza Tanyeli
Ümit Erdim
Dolunay Soysert

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi