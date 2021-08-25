Bücür filminin oyuncuları kimler?

Başrolünde çocuk oyuncu Berat Efe Parlar'ın da yer aldığı Bücür filmi televizyon sinema kuşağında yer almaya devam ediyor. Umut Kırca’nın yönettiği Bücür filmi oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Taner Barlas gibi isimler bulunuyor.

BÜCÜR FİLMİ



Küçük yaşına rağmen tam bir bilgisayar dehası olan Umut (Berat Efe Parlar), tüm yeteneklerini ortaya sererek annesinin izini bulur. İstanbul'a bir şekilde gitmeyi başaran Umut, burada Özge (Seren Şirince) ile karşılaşır. Ancak başlarını büyük bir belaya sokan ikili, bir yandan kötü adamlardan kaçmaya, diğer yandan da Umut'un annesini bulmaya çalışacaktır.



BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI



Berat Efe Parlar

Seren Şirince

Seçkin Özdemir

Taner Barlas

Durul Bazan

Hamdi Kahraman

Ali Rıza Tanyeli

Ümit Erdim

Dolunay Soysert

En lezzetli yemek tarifleri burada