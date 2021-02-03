Bücür filmi oyuncuları kimdir? İşte Bücür konusu ve oyuncu kadrosu
Bücür filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Umut Kırca oturuyor. İşte Bücür filmi oyuncu kadrosu
Bücür filmi oyuncuları araştırılıyor. Umut Kırca’nın yönettiği Bücür filmi oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Taner Barlas gibi isimler bulunuyor.
BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI
Bücür filmi, oyuncuları arasında Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli, Taner Barlas ve Ümit Erdim gibi isimler bulunuyor.
BÜCÜR FİLMİ KONUSU
Zamanını bilgisayarın başında geçiren, ultra zeki bir çocuk olan Umut tam bir bilgisayar dehasıdır. Umut, on yaş doğum gününden önce annesini bulmaya karar verir. Annesini bulmak için teknolojiden yararlanan Umut, annesinin izine rastlar. Annesini bulmak için sadece 3 günü olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle