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Bücür filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte, Bücür filmi oyuncuları

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#Bücür Filmi#Bücür#Bücür Oyuncuları
Bücür filmi konusu nedir, ne zaman çekildi İşte, Bücür filmi oyuncuları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 17:23

Bücür filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Umut Kırca'nın 2018 yılında yönettiği komedi ve aile filmi Bücür oyuncuları ile de dikkat çekiyor. Filmin senaryosu ise Yaşar Arak ve Ömer Pınar'a ait. Bücür filmi konusu nedir? İşte, Bücür filmi oyuncuları

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Bücür filminin oyuncuları araştırılıyor. Umut Kırca’nın yönettiği Bücür filmi oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Taner Barlas gibi isimler bulunuyor. Peki Bücür filmi konusu nedir, ne anlatıyor? İşte Bücür filminde oynayan oyuncular...

BÜCÜR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zamanını bilgisayarın başında geçiren, ultra zeki bir çocuk olan Umut tam bir bilgisayar dehasıdır. Umut, on yaş doğum gününden önce annesini bulmaya karar verir. Annesini bulmak için teknolojiden yararlanan Umut, annesinin izine rastlar. Annesini bulmak için sadece 3 günü olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur.

BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI

Berat Efe Parlar
Seren Şirince
Seçkin Özdemir
Taner Barlas
Durul Bazan
Hamdi Kahraman
Ali Rıza Tanyeli
Ümit Erdim
Dolunay Soysert

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#Bücür Filmi#Bücür#Bücür Oyuncuları

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