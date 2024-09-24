Bücür filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte, Bücür filmi oyuncuları

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Bücür filminin oyuncuları araştırılıyor. Umut Kırca’nın yönettiği Bücür filmi oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Taner Barlas gibi isimler bulunuyor. Peki Bücür filmi konusu nedir, ne anlatıyor? İşte Bücür filminde oynayan oyuncular...
BÜCÜR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Zamanını bilgisayarın başında geçiren, ultra zeki bir çocuk olan Umut tam bir bilgisayar dehasıdır. Umut, on yaş doğum gününden önce annesini bulmaya karar verir. Annesini bulmak için teknolojiden yararlanan Umut, annesinin izine rastlar. Annesini bulmak için sadece 3 günü olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur.
BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI
Berat Efe Parlar
Seren Şirince
Seçkin Özdemir
Taner Barlas
Durul Bazan
Hamdi Kahraman
Ali Rıza Tanyeli
Ümit Erdim
Dolunay Soysert