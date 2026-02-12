Bu yaştan sonra yuva kurmaya niyetlendi: Eski kocası hemen ayaklandı: Hayır efendim, evlenemezsin!

Haberin Devamı

Onunla ilgili başka bir ayrıntı daha var... İyi bir oyuncu olduğu kadar "hanım hanımcık" adı söylentilere karışmayan bir ünlü aynı zamanda. Özel hayatını da gayet gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor.

Ama son bir buçuk yıldır hayatı boyunca olmadığı kadar çok fazla aşk söylentilerinin merkezine gelmeye başladı.

Şimdi de onunla ve neredeyse kimseye söylemeden yollarını ayırdığı kocasıyla ilgili başka bir iddia ile gündemde...

AŞK SÖYLENTİLERİ YETMEDİ SIRADA EVLİLİK VAR

Bu anlattığımız ünlü Meryl Streep…

Artık konuyu takip edenlerin bildiği gibi 76 yaşındaki Streep, bir süredir bir projede birlikte rol aldığı Martin Short ile aşk yaşadığı iddialarıyla konuşuluyor.

Kendileri bu konuyu doğrulamamış olsalar bile yakın çevrelerine göre sette başlayan aşk çoktan gerçek hayata taşındı, ateş bacayı çoktan sardı.

Diğer yandan Meryl Streep, 1978'de evlenip 2017'de yollarını ayırdığı kocası 79 yaşındaki Don Gummer ile çok uzun süre hayatı paylaştı.

Her ne kadar resmen boşanmamış olsalar da dokuz yıldır aynı evde bile yaşamıyorlar.

KAĞIT ÜZERİNDE HALA EVLİLER

Meryl Streep ile 75 yaşındaki Martin Short arasındaki yakınlık da giderek artıyor. Hatta iddialara göre aralarında "evlilik" sözü bile geçiyor.

Her ne kadar ikisi de yaşını başını alıp daha önce evlilik yaşamış olsa da söylenenlere göre yine de zaman zaman akıllarına bu da geliyor.

Ama işte o noktada bir sorun var:

Çünkü Meryl Streep'in gerçekten Martin Short ile evlenmeye kalkışması bu üçlünün huzurunu tamamen kaçıracak bir ayrıntı.

Çünkü Meryl Streep ile Don Gummer kağıt üzerinde de olsa hala evli bir çift olarak sayılıyor. Bu durum da böyle konulara pek sıcak bakmayan Martin Short'un Streep ile ortak bir hayat kurmasına bir engel.

KARISININ YENİDEN EVLENMESİNİ İSTEMİYOR

Diğer yandan Don Gummer da Streep'in Martin Short ile evlenmesine pek sıcak bakmıyor. Hatta iddialara göre boşanma sürecini bilerek uzatıyor.

Bu şekilde de Streep ile Martin Short'un birlikteliklerini resmiyete dökmesinin önüne engel koyuyor.

Streep'i asıl çıkmazda bırakan ise "eski kafalı" bir insan olan Martin Short'un evlenip birlikte yaşamak istemesi. Ama Don Gummer ile resmen boşanmadan da bu mümkün değil.

Only Murders in the Building adlı yapımda birlikte rol alan Meryl Streep ile Martin Short, 2024 yılından bu yana gizli saklı bir romantik yakınlaşma yaşıyor iddialara göre.

Özel hayatlarını çok fazla göz önünde yaşamasalar da Streep ile Short, yaşadıkları ilişkiyi de gayet ciddiye alıyorlar.

Çifte yakın bir kaynak "Arkadaşları, artık birbirlerine bir sonraki durağın evlilik olacağını fısıldıyor" diye konuştu.

HEM ENTELEKTÜEL HEM KOMİK

Yine aynı kaynağa bakılırsa Meryl Streep, Martin Short'a çılgınlar gibi aşık. Martin hem komik, hem entelektüel biri. Merly'i güldürüyor. Mizah duygusu insanı gayet çekici bir hale getirebilir. Bu da Martin Short'un sahip olduğu önemli bir özellik.

Eğer bu aşk gerçekten evliliğe uzanırsa Meryl Streep ve Martin Short, ikişer kez evlenmiş olacaklar. Streep, 1978 ile 2017 arasında Don Gummer ile evliydi. Bu evlilikten dört tane çocukları var.

Streep ile eski kocası Gummer'ın beş tane de torunu bulunuyor.

NET AÇIKLAMA YAPMIYORLAR

Martin Short da 1980 ile 2010 arasında Nancy Dolman ile evliydi. Onun da üç tane çocuğu var. Oyuncunun, bütün çocuklarının evli olduğunu da hatırlatalım.

Aslına bakılırsa Meryl Streep ile Martin Short, ilişkilerini öyle resmen açıklamış değiller. Zaman zaman iyi dost olduklarını söylüyorlar. Ama halleri ve tavırları hiç öyle değil. Zaten yakın çevreleri de onların ilişkilerini öyle gözler önünde yaşamak istemedikleri için gizleme yolunu tercih ettiklerini söylüyor.

45 YILLIK KOCASIYLA AYRILIĞINI DA GİZLEMİŞTİ: Meryl Streep ile eski kocası Don Gummer'ın 45 yıllık evliliğinin bittiği 2023'te duyuldu. Daha doğrusu onlar o dönemde açıkladılar. Bu da herkesi şaşırttı. Daha da ötesinde bunu açıkladıklarında Streep ile Gummer'ın zaten altı yıldır ayrı yaşadığı da ortaya çıktı.

MERYL'İN ERKEK KARDEŞİ TANIŞTIRDI: AYNI YIL EVLENDİLER

Meryl Streep ile Don Gummer, 1978 yılında tanıştılar. Onları tanıştıran da Meryl Streep'in erkek kardeşi Harry oldu.

O dönemde Streep, Deer Hunter filminde birlikte kamera karşısına geçtiği erkek arkadaşı John Cazale'nin erken yaşta ölümü nedeniyle yas tutuyordu.

Ama Don Gummer ile tanıştıktan sonra kalbinin kapılarını tekrar aşka açtı. Zaten çift, tanıştıkları yıl evlendi. Evlilik töreni de Meryl Streep'in ailesinin yaşadığı evin bahçesinde yapıldı.