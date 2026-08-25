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'Bu yaştan sonra doğuramam' deyip kocasını boşamıştı... Torun hasreti sardı dört yanını!

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#Sofia Vergara#Joe Manganiello#America's Got Talent
Bu yaştan sonra doğuramam deyip kocasını boşamıştı... Torun hasreti sardı dört yanını
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 15:53

Gösteri dünyasının en çok ilgi çeken yıldızlarından biri Sofia Vergara… Geçtiğimiz ay 54 yaşına giren yıldız, aslında Hollywood'da da kısacık zamanda çok büyük işler başardı.

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Ülkesi Kolombiya'dan yanında küçücük oğluyla ABD'ye göç etmek, yabancı bir dili öğrenip Hollywood gibi rekabetin acımasız olduğu bir piyasada tutunmak öyle herkese nasip olacak bir başarı değil.

Rol aldığı The Modern Family adlı yapımla ekranın en çok kazanan kadın yıldızları arasına da giren Vergara, bir süredir özel hayatıyla da gündemdeydi.

Bu yaştan sonra doğuramam deyip kocasını boşamıştı... Torun hasreti sardı dört yanını
Bunun nedeni Joe Manganiello ile 2015 yılında başlayan evliliğini 2024 yılında bitirmesiydi.

İşte o sıralarda Vergara, El Pais'ye yaptığı açıklamada hiç çocuğu olmayan Manganiello'nun kendisinden bir bebek istediğini, bunun da boşanmalarına yol açtığını söyledi.

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Bu yaştan sonra doğuramam deyip kocasını boşamıştı... Torun hasreti sardı dört yanını

Doğup büyüdüğü Kolombiya'da liseyi bitirir bitirmez evlenip 18 yaşında anne olan Vergara 50 yaşından sonra anne olmak istemediğini, artık bebek doğurma sırasının 30'lu yaşlarına gelen Manolo'da olduğunu açıkladı.

Her ne kadar Manganiello "Ben onu çocuk sahibi olmak için zorlamadım" dese de bu boşanma akıllarda böyle kaldı.

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Bu yaştan sonra doğuramam deyip kocasını boşamıştı... Torun hasreti sardı dört yanını


Geçen temmuz ayında 54 yaşına giren Vergara, Kolombiya'da lise aşkı Joe Gonzalez ile evlenip hemen anne olmuştu.
Bu yaştan sonra doğuramam deyip kocasını boşamıştı... Torun hasreti sardı dört yanını

Bu evlilikten doğan oğlu Manolo artık 30'lu yaşlarında. Vergara, Manganiello'dan boşandığı dönemde artık bir daha anne olmak değil, babaanne olup torun sevmek istediğini söylemişti.
Bu yaştan sonra doğuramam deyip kocasını boşamıştı... Torun hasreti sardı dört yanını
Sofia Vergara, geçtiğimiz günlerde jürisinde yer aldığı America's Got Talent programının bir etkinliğinde sergilediği görüntülerle işte o dönemi hatırlattı.

Askısız pembe mir elbise giyen Sofia Vergara, o gün sete gelen birçok çocuğun arasında en küçüğünü kucağına aldı.

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Bu yaştan sonra doğuramam deyip kocasını boşamıştı... Torun hasreti sardı dört yanını
Minik erkek çocuğu, belli ki kalabalıktan sıkılıp utanıp başını Sofia Vergara'nın göğsüne gömdü.

Yıldızın "Bu işin en güzel yanı seyirciler" mesajıyla paylaştığı bebekli pozu herkese "Artık ben çocuk doğurmak değil, torun sevmek istiyorum" sözlerini hatırlattı.

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#Sofia Vergara#Joe Manganiello#America's Got Talent

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