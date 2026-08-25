'Bu yaştan sonra doğuramam' deyip kocasını boşamıştı... Torun hasreti sardı dört yanını!

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Ülkesi Kolombiya'dan yanında küçücük oğluyla ABD'ye göç etmek, yabancı bir dili öğrenip Hollywood gibi rekabetin acımasız olduğu bir piyasada tutunmak öyle herkese nasip olacak bir başarı değil.

Rol aldığı The Modern Family adlı yapımla ekranın en çok kazanan kadın yıldızları arasına da giren Vergara, bir süredir özel hayatıyla da gündemdeydi.

Bunun nedeni Joe Manganiello ile 2015 yılında başlayan evliliğini 2024 yılında bitirmesiydi.

İşte o sıralarda Vergara, El Pais'ye yaptığı açıklamada hiç çocuğu olmayan Manganiello'nun kendisinden bir bebek istediğini, bunun da boşanmalarına yol açtığını söyledi.

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Doğup büyüdüğü Kolombiya'da liseyi bitirir bitirmez evlenip 18 yaşında anne olan Vergara 50 yaşından sonra anne olmak istemediğini, artık bebek doğurma sırasının 30'lu yaşlarına gelen Manolo'da olduğunu açıkladı.

Her ne kadar Manganiello "Ben onu çocuk sahibi olmak için zorlamadım" dese de bu boşanma akıllarda böyle kaldı.

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Geçen temmuz ayında 54 yaşına giren Vergara, Kolombiya'da lise aşkı Joe Gonzalez ile evlenip hemen anne olmuştu.

Bu evlilikten doğan oğlu Manolo artık 30'lu yaşlarında. Vergara, Manganiello'dan boşandığı dönemde artık bir daha anne olmak değil, babaanne olup torun sevmek istediğini söylemişti.

Sofia Vergara, geçtiğimiz günlerde jürisinde yer aldığı America's Got Talent programının bir etkinliğinde sergilediği görüntülerle işte o dönemi hatırlattı.

Askısız pembe mir elbise giyen Sofia Vergara, o gün sete gelen birçok çocuğun arasında en küçüğünü kucağına aldı.

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Minik erkek çocuğu, belli ki kalabalıktan sıkılıp utanıp başını Sofia Vergara 'nın göğsüne gömdü.

Yıldızın "Bu işin en güzel yanı seyirciler" mesajıyla paylaştığı bebekli pozu herkese "Artık ben çocuk doğurmak değil, torun sevmek istiyorum" sözlerini hatırlattı.