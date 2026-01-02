'Bu yaşında açık saçık giyiniyor' diyenlere ağır cevap: Böyle vücudunuz olsa siz de çıplak gezerdiniz!

Haberin Devamı

Sinema ve müzik gibi zirvede tutunmanın çok zor olduğu bir alanda, arada küçük sarsıntılar geçirse de hep kendini toparlamayı bildi.

Özel hayatında ne yaşarsa yaşasın bunu mesleğine olabildiğince yansıtmadı. Disiplini hiç elden bırakmadı. Uzun sözün kısası, o klasik deyimle gerçekten de yıllara meydan okumayı başardı.

Ama tabii bu durum herkesin onu sevdiği anlamına gelmiyor. Onun da ağır eleştiriler aldığı oluyor. Özellikle de giyimi kuşamı konusunda. Bu konuda öylesine kötü eleştiriler alıyor ki sonunda dayanamayıp bunlara yanıt bile verdi.

SAHNEYE ÇIKTI VE CEVABINI VERDİ

Büyük olasılıkla Jennifer Lopez'den söz ettiğimizi herkes anladı.

56 yaşındaki Lopez ya da gösteri dünyasındaki adıyla JLo, son zamanlarda eski nişanlısı Ben Affleck ile ikinci denemede evlenip boşanmasıyla konuşuluyor. Bir zamanların Bennifer'ı boşandı ama haklarında söylenenler de bitmek bilmiyor.

Bir yandan özel hayatı diğer yandan müzik ve sinema derken Lopez gündemden hiç düşmüyor. Ama onunla ilgili olarak konuşulan başka bir nokta daha var.

Sahnede giydiği kıyafetleri.





BEDENİNE ÖZENLE BAKIYOR... AYNI ÖZENLE DE GİYİNİYOR

Yıllar yılı disiplinli bir şekilde spor yapıp sağlıklı beslenen Lopez, iki çocuk dünyaya getirmesine ve artık 60'ına merdiven dayamasına rağmen o ünlü fiziğini koruyor.

Elbette işinin bir parçası da göze güzel görünmek olduğu için sahne şovlarında da bu durumu birbirinden iddialı kıyafetlerle ortaya çıkarıyor.

Ama işte işin o kısmında da ağır eleştiriler alıyor. Artık belli bir yaşa gelmesine rağmen onu, dikkat çekmeye çalışan yeni yetmeler gibi 'açık saçık' giyinmekle suçlayanların eleştirileri de bitmiyor.

İşte Jennifer Lopez, bütün bunlara kısa ama gayet etkili bir yanıt verdi.





'BU VÜCUT SİZDE OLSAYDI...'

Lopez, Las Vegas'taki konser programına başladı ve Caesars Palace'daki Colosseum'da sahneye çıktı. Elbette üzerinde yine birbirinden iddialı kıyafetleri vardı.

O konser sırasında da Lopez, kendisini "yaşına uygun giyinmemekle" eleştirenlere seslendi.

Lopez sözlerine "Komik olan şu ki bazen insanların söylediklerine gülüyorum. Bunlardan biri de neden fotoğraf çektirirken ağzımı açıp gülümsediğim oluyor" diye başladı.

Sonra da işin can alıcı kısmı geldi. Neden hep böyle giyindiği, neden yaşına uygun kıyafetler seçmediği konusundaki sorulara da tek bir yanıt verdi: "Eğer sizin de böyle bir vücudunuz olsaydı siz de çıplak gezerdiniz!"

HAYRANLARI DA İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Konserinde eleştirilere böyle yanıt veren Lopez, elbette o gece de yine aynı iddialı kıyafetleri içinde sahnedeydi.

Aslına bakılırsa sahne kıyafetleri Jennifer Lopez'in hayranlarını da ikiye bölmüş durumda. Elbette onun bu yanıtından sonra sosyal medyada da tartışmalar başladı.

Bir grup kullanıcı "50 ve üzeri yaştaki kadınların kendilerine böyle bakıp güzelce giyinmesi güzel bir durum. Ayrıca Lopez, eğlence sektöründe kariyer yapan biri. Böyle giyinmek de işinin bir parçası" dedi.

Bazıları da "Ne vücudu! Birçok kadın 50'li yaşlarında Lopez kadar güzel bir vücuda sahip. Ama hiçbiri onun gibi giyinmiyor diyerek eleştirileri sürdürdü.

Aslına bakılırsa Jennifer Lopez sadece sahnede değil kırmızı halıda da çok iddialı giyiniyor.





Zaten modern çağların tarihe geçen kırmızı halı kıyafetlerinden biri de ona ait. 2000 yılındaki Grammy töreninde giydiği bu ünlü elbise de onlardan biri.