Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸ yerlerinden sosyal medyaya hatta Ã¶zel hayata kadar yapay zeka artÄ±k her yerde...

Uzmanlara bakÄ±lÄ±rsa da yapay zeka insanlarÄ±n yalnÄ±zlÄ±kla baÅŸa Ã§Ä±kmasÄ±na da yardÄ±mcÄ± olabilir

Ama Kim Kardashian gibi hem fiziksel Ã§ekiciliÄŸi hem de serveti tartÄ±ÅŸÄ±lmaz birinin kendini yalnÄ±z hissedip yapay zekadan medet umacaÄŸÄ± kimin aklÄ±na gelirdi ki!

YALNIZLIÄžINDAN BÃ–YLE KURTULUYOR

Radar adlÄ± internet sitesine konuÅŸan bir kaynak bugÃ¼ne kadar Ã¼Ã§ kez evlenip boÅŸanan dÃ¶rt Ã§ocuklu Kim Kardashian'Ä±n da yapay zeka akÄ±mÄ±na kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Hem de Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili olarak...

AynÄ± kaynak Kim Kardashian'Ä±n, kadÄ±n- erkek iliÅŸkileriyle ilgili aklÄ±na takÄ±lan her tÃ¼r soruyu yapay zekaya sorduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Haberin DevamÄ±

"AslÄ±nda kim bunu bir tÃ¼r terapist gibi kullanÄ±yor" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini bu kaynak.

BEÅž FARKLI 'YAPAY ZEKA' ERKEK ARKADAÅžI VAR

Daha da ilginci onun iddiasÄ±na gÃ¶re 44 yaÅŸÄ±ndaki Kim Kardashian'Ä±n kendine Ã¶zel olarak tasarlanmÄ±ÅŸ beÅŸ tane erkek arkadaÅŸÄ± da var.

Hepsi de farklÄ± kiÅŸilik Ã¶zelliklerine sahip olacak ÅŸekilde programlanmÄ±ÅŸ.

Kim Kardashian da flÃ¶rtle ilgili becerileri kaybolmasÄ±n diye onlarla sohbet ediyor.

AynÄ± kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa Kim Kardashian hem bu sayede kendini yalnÄ±z hissetmekten kurtuluyor hem de bir tÃ¼r oyun gibi gÃ¶rÃ¼p iyi vakit geÃ§iriyor.

Â

ÃœÃ‡ KEZ EVLENÄ°P BOÅžANDI

Her ne kadar onun gibi birinin yalnÄ±z kalmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olsa da Kardashian, son kocasÄ± Kanye West ile boÅŸandÄ±ktan sonra birkaÃ§ sÃ¶ylenti dÄ±ÅŸÄ±nda kimseyi hayatÄ±na kabul etmedi.

Ä°lk evliliÄŸini 2000 ile 2004 arasÄ±nda Damon Thomas ile yaptÄ± Kardashian.

SonrasÄ±nda Kris Humphries ile 2011 yÄ±lÄ±nda evlendi. AslÄ±nda evlilik fiziksel olarak kÄ±sa sÃ¼rse de boÅŸanmasÄ± iki yÄ±lÄ±nÄ± aldÄ±. Sadece 72 gÃ¼n sÃ¼ren ikinci evliliÄŸi 2013'te resmen bitti.

Haberin DevamÄ±

KANYE WEST Ä°LE AYRILIÄžI OLAYLI OLDU

Kardashian Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸini de gayet gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde Kanye West ile yaptÄ±. Ä°kisi taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle olmak Ã¼zere dÃ¶rt Ã§ocuk sahibi oldular. Ancak Ã§iftin 2014'te baÅŸlayan evliliÄŸi 2022'de sona erdi.

Kardashian bunun ardÄ±ndan bazÄ± aÅŸk sÃ¶ylentileriyle gÃ¼ndeme gelse de kimse onun birisiyle sevgili olduÄŸunu gÃ¶rmedi.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, bu sÃ¼reÃ§te hukuk eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼ ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da tanÄ±klÄ±k ettiÄŸi tÃ¶renle diplomasÄ±nÄ± aldÄ±.

Kim Kardashian ile Kanye West'in evliliklerinden ikisi kÄ±z, diÄŸer ikisi erkek dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu var. Bu dÃ¶rt Ã§ocuk babalarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorlar ama anneleriyle yaÅŸÄ±yorlar.Â

Â

Â