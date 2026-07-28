Bu yaÅŸÄ±na geldi korkusundan evlenemedi... Rol arkadaÅŸÄ±nÄ±n kaslarÄ±na Ã¶vgÃ¼ yaÄŸdÄ±rdÄ±, olay Ã§Ä±ktÄ±: EÅŸlerinizi koruyun, kadÄ±n orta yaÅŸ krizine girmiÅŸ!

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YÃ¶netmenliÄŸini Christopher Nolan'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi The Odyssey filmi de bunlardan istisna deÄŸil.

Her ne kadar Ã§ok iddialÄ± bir yÃ¶netmen, kendisi kadar iddialÄ± yÄ±ldÄ±zlardan oluÅŸan bir kadroyu bir araya getirmiÅŸ olsa da bu tÃ¼r filmler iÃ§in de dikkat Ã§ekmenin bir yolu mutlaka bulunur.Â

Ä°ÅŸte Charlize Theron'un filmdeki rol arkadaÅŸÄ± Matt Damon hakkÄ±nda sÃ¶yledikleri de buna bir Ã¶rnek olabilir.

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla o da bÃ¶ylesine bÃ¼yÃ¼k bir projede oynamaktan mutluluk duydu ve rol arkadaÅŸÄ±na Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±.

Ama belli ki sÃ¶zlerinin nereye gideceÄŸini Ã§ok da iyi hesap edemedi. Ya da bunu yapmaya gerek gÃ¶rmedi.Â

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KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce 50 yaÅŸÄ±na giren Theron, The Odyssey filminin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, 20 yÄ±ldÄ±r Luciana Barroso ile evli, dÃ¶rt Ã§ocuklu Damon iÃ§in Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zler sarf etti.

Rol arkadaÅŸÄ± hakkÄ±nda "Onunla bu filmi Ã§ektim... Onu o takÄ±m elbise olmadan da gÃ¶rdÃ¼m Garip. Ona garip garip bakÄ±yorum. KalÃ§asÄ±na bakÄ±yorum. Bunu yapmamalÄ±yÄ±m! Bu yanlÄ±ÅŸ. Harika gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu, evet" sÃ¶zlerini sarf etti.

Ã–zetle Matt Damon'Ä±n artÄ±k 50 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§miÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen hala genÃ§ler gibi kaslÄ± bir bedene sahip olmasÄ±nÄ± Ã¶vdÃ¼.

Ä°ÅŸte onun bu sÃ¶yledikleri de doÄŸrusu tartÄ±ÅŸma konusu oldu. Hatta Charlize Theron'un orta yaÅŸ krizine girdiÄŸi iddialarÄ±nÄ±n bile ortaya atÄ±lmasÄ±na bile yol aÃ§tÄ±.

Zaten bunun epey Ã¶ncesinde,Â bir sohbet programÄ±nda 26 yaÅŸÄ±nda bir genÃ§le tek gecelik iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi bÃ¼yÃ¼k yankÄ± yaratmÄ±ÅŸtÄ±. BunlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne Damon hakkÄ±ndaki sÃ¶zleri de daha bÃ¼yÃ¼k etki yaptÄ±.

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Ama bu kadar deÄŸil.

55 yaÅŸÄ±ndaki Matt Damon da yine filmin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Charlize Theron'a Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±. YÄ±llar geÃ§se de onun yaÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Theron hakkÄ±nda kendisinin yaÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama Charlize Theron'un genetik piyangoyu kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ileri sÃ¼rdÃ¼.Â

Onlar birbirlerine bu ÅŸekilde Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rÄ±rken Charlize Theron'un, Matt Damon hakkÄ±ndaki sÃ¶zlerinin Ã¼nlÃ¼ oyuncunun 20 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± Luciana Barroso'yu rahatsÄ±z etmiÅŸ olabileceÄŸini bile ileri sÃ¼renler oldu.

Her ne kadar Barroso da bunca zaman iÃ§inde Hollywood'un kurallarÄ±nÄ± bilse de yine de bunca Ã§arpÄ±cÄ± bir kadÄ±ndan bu kadar Ã¶vgÃ¼ almasÄ± rahatsÄ±z edici bulundu.

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Hatta sosyal medyada bu konuda yorum yapan bazÄ± kiÅŸiler "Ne yani... Luciana, ÅŸimdi Charlize Theron kocasÄ±nÄ± elinden almasÄ±n diye korumaya mÄ± geÃ§sin?" yorumlarÄ±nÄ± bile yaptÄ±.

Theron'un Matt Damon'a yÃ¶nelik iltifatlarÄ±nÄ±n, hatta kendisinin yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki bir genÃ§le iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmesinin bileÂ abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlar da oldu.

Bunlardan biri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ "O da bir insan. HiÃ§ kimse 50 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde cinsel hayatÄ±na son vermiyor. Matt Damon'Ä±n karÄ±sÄ± bile buna sessiz kalÄ±rken siz ergenler gibi Theron'u eleÅŸtiriyorsunuz" sÃ¶zleriyle ifade etti.

BazÄ±larÄ± yeniden gÃ¼ndeme gelen bu tek gecelik iliÅŸki deneyiminiÂ Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirici bulurken bazÄ±larÄ± da yine yÄ±ldÄ±zÄ±n orta yaÅŸ krizine baÄŸladÄ± konuyu.Â

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Bu arada Theron'un 50 yaÅŸÄ±na gelip evlenmemiÅŸ olmasÄ± hatta evini bir erkekle paylaÅŸmak istemediÄŸini bile sÃ¶ylemesi de bir kez daha masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

Bu konuda yapÄ±lan bazÄ± yorumlar Theron'un evlilikten korktuÄŸu yolunda.

Bilenlerin hatÄ±rlayacaÄŸÄ± gibi Theron'un babasÄ±, aÅŸÄ±rÄ± alkollÃ¼ olduÄŸu bir gece hem annesini hem kendisini ateÅŸli silahla Ã¶ldÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Bunun Ã¼zerine annesi Gerda da kendilerini savunmak iÃ§in kocasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. MeÅŸru mÃ¼dafaa olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in de herhangi bir ceza almadÄ±.

Ä°ÅŸte bu olayÄ± hatÄ±rlayanlar da Theron'un evlenmemesini haklÄ± bulduklarÄ±nÄ±, Ã§Ã¼nkÃ¼ babasÄ± yÃ¼zÃ¼nden aslÄ±nda erkeklerden de evlilikten de korktuÄŸunu savunanlar da oldu.

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Bir sÃ¼re Stuard Townsend ile niÅŸanlÄ± olan Theron, ondan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Sean Penn ile iliÅŸki yaÅŸadÄ±.

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