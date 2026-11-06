Bu yaşına geldi, 25 yılık sevgilisi var... Ama evlenmeye yanaşmıyor : Hiç kimseye 'Seni sonsuza kadar seveceğim' diye söz veremem

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Genele bakıldığında durum tam da böyle. Ama bazen bu hayat düzenine uymayan, uymak istemeyen birileri de çıkıyor işte.
Rol aldığı Knots Landing adlı yapımla tannan ve bugün 85 yaşında olan Donna Mills de bunlardan biri.
Takvim yaşını söylediğimizde herkes onun ruhen ve bedenen yaşlı bir kadın olduğunu düşünebilir elbette. Ama gerçek hiç öyle değil.
Evlat edindiği kızından bir de torun sahibi olan Donna Mills, her anlamda gençlerle yarışacak durumda.
2001 yılında bu yana kendisinden 9 yaş küçük Larry Gilman ile birlikte olan Donna Mills, tam bir evlilik karşıtı.
Geçtiğimiz günlerde Still Here Hollywood adlı podcast yayınına konuk olan Mills, bunca yaşına rağmen neden hiç evlenmediğini de anlattı.
'KİMSEYE SONSUZA KADAR ONU SEVECEĞİME DAİR SÖZ VEREMEM'
Oyuncu "Evlendiğinizde yapmanız gereken şeylere bağlı kalmak istemedim" diye konuştu. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca birine onu sonsuza kadar seveceğime söz vermek de istemedim."
Mills aslında bunu yapabileceğinden çok da emin olmadığını bu konuda kafasında soru işaretleri olduğunu da saklamadı.
Evlenmediği gibi hiç çocuk da doğurmayan, 54 yaşında kızı Chloe'yi evlat edinen Donna Mills, ondan da bir torun sahibi oldu.
Ama yine de öyle bir büyükanne gibi yaşamaya pek gönüllü değil.
Daha önce verdiği bir röportajda da neden evlenmediği konusuna bir açıklık getirmişti Donna Mills. "İnanılmaz derecede bağımsız biriyim, yapım böyle" diye özetlemişti durumu.
Mills, 20 yıldır birlikte olduğu Larry Gilman ile niye evlenmediğini de "Tanıştığımızda zaten hayatlarımızı belli bir düzene oturtmuş kişilerdik. O noktada her şeyi birleştirmek gerçekten zor. Hayatlarımızı birleştirdik ama finansal konuları ayrı tuttuk" diyerek özetlemişti.