Bu uğurda kocasının ihanetini bile sineye çekmişti: Büyük şöhreti işe yaramadı... Restoranın kapısından içeri bile almadılar

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Bunun sonucu olan şan ve şöhret bir yana, insanın önünde uzanan sınırsız ve sonsuz gibi görünen olanaklar diğer yana.

Taçlar, mücevherler, herkesin erişemeyeceği kıyafetler de pastanın kreması gibi.

Ama...

İnsan bir ülkenin kraliçesi bile olsa, nice ayrıcalıkla donatılsa bile bazı kapılar yüzüne kapanabiliyor.

Tıpkı Danimarka'nın, bambaşka bir ülkede dünyaya gelip o dönemde veliaht olan şu anki kral Frederik ile evlenen sonunda da tahta çıkan kraliçesi Mary gibi.





'YER YOK' DİYE İÇERİ ALMADILAR

Kraliçe 2. Margrethe'nin tahtı sürpriz bir kararla tahtı oğluna bırakmasından sonra Avustralya doğumlu Mary de kraliçe oldu.

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Yeni konumu gereği birçok ayrıcalığın yanı sıra birçok yeni görevi de üstlendi Kraliçe Mary.

Bu yaşamın bedelini de zaman zaman boğucu olan bir dizi kurala uyarak yıllardır ödüyor zaten.

Hatta kocası Frederik'in tahta çıkmadan çok kısa bir süre önce kendisini İspanya'da yaşayan Meksikalı sosyetik Genoveva Casanova ile aldatmasını bile sineye çekti.

Söylenenlere göre kayınvalidesi eski Kraliçe Margrethe, sırf oğlunun evliliği böyle bir skandalla bitmesin, halkın oğlundan bile daha çok sevdiği gelini elinden kaçıp gitmesin diye tahtını feda etti.

Bunun sonucunda da Mary, üstelik halktan gelen bir kraliçe olarak bir dizi ayrıcalık de elde etti.

ÖNCE PAKET SERVİS ALMIŞ SONRA OTURMAK İSTEMİŞ

Ama onun kraliçe olarak tahta çıkmış olması bile Danimarka'nın en popüler restoranlarından birinden geri çevrilmesini engelleyemedi.

Dümdüz söylersek restoran görevlileri yer olmadığını öne sürerek Mary'yi içeri almadı.

Ama elbette bunun geçerli bir nedeni vardı.

Şöyle bir bakalım.

Kopenhag'da bulunan Kiin Kiin adlı bu ünlü restoran, Danimarka kraliyet ailesinin uğrak yerlerinden biri aslında.

Kraliçe Mary de bu restoranın gedikli müşterilerinden üstelik.

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KAPIDAKİ GÖREVLİ ONU TANIMAMIŞ

Restoranın ödüllü şefi Dak Wichangoen, B.T adlı yayın organına olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Onun söylediğine göre restoran çalışanları normalde kraliyet ailesi üyelerinin ne zaman geleceğini bilir ve hazırlıklarını da ona göre yapar.

Fakat olayın meydana geldiği gün böyle bir rezervasyon yapılmadı.



Kraliçe Mary, restorandan bazı yiyecekleri paket servis olarak aldı. Ama sonra geri dönüp içeride yer olup olmadığını sordu.

Dak'ın söylediğine göre o gün hem mutfakta hem de kapıda bazı yabancı görevliler çalışıyordu. Onlar da Kraliçe Mary'nin kim olduğunu bilmiyordu.

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EN SONUNDA GİRİP OTURDU

"Bu kişiler Mary'yi tanımamış olabilir" diye anlattı durumu Dak.

Sonrasında olup bitenler hakkında da: "Sonra Mary içeri girdi ve bana yer olmadığının söylendiğini aktardı. Ben de ona böyle bir durum olmadığını içeri girip oturabileceğini söyledim:"

Özetle Dak'ın iddiasına göre kendisini tanımayan görevliler tarafından geri çevrilen Mary, şef tarafından restorana buyur edildi.

Bu arada söz konusu restoranın Kraliçe Mary'nin Kral Frederik ile birlikte yaşadığı Amalienborg Sarayı'ndan arabayla sadece 10 dakika uzaklıkta olduğunu da hatırlatalım.