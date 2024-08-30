Bu şarkıda toksik ilişkilerle dalga geçiyorum

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◊ Uzun aradan sonra eğlenceli bir şarkı yaptınız. Neden bunca zaman bu tarz bir şarkı yapmayı tercih etmediniz?

- Uzun süredir içimden eğlenceli şarkı dinlemek veya eğlenceli şarkı çıkarmak gelmemişti. Bu tamamen dönemle alakalı bir ruh hali bence. Keyifli zamanlar geçirmiyoruz.Elimizden geldiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Sonra baktım ki yaz mevsiminde dahi olsak herkes acılı şarkılar yapmaya devam ediyor, güzel bir şarkı olsun, insanlar kısa süreli de olsa onu dinlerken keyif alsınlar dedim. Eğlenceli bir şarkıya ihtiyaç olduğunu düşündüm. “Öptüm Bi’ Kere” seneler önce yaptığım bir şarkıydı. Kendime “Neden bu şarkıyı çıkarmıyorum?” diye sordum ve Genco Arı’yla bir araya geldik.

◊ Uzun süre Marmaris’teydiniz, İstanbul trafiğiniz sıklaştı mı?

- Marmaris’te daha çok, İstanbul’da daha az kalıyordum. Konserlerim ve şarkı kayıtlarım nedeniyle İstanbul’da daha fazla kalmaya başladım artık. Marmaris’teyken ne kadar çok üretsem de kendimi geri planda kalmış gibi hissediyordum. Artık İstanbul’da işimin başındayım.

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BAŞKASINI ÖPMEK ALDATMAKTIR

◊ “Öptüm Bi’ Kere” toksik bir ilişkiyi anlatıyor. Kendi deneyiminizden yola çıkarak mı yazdınız?

- Tabii ki ben de toksik ilişki yaşadım ama bu şarkıyı kendi ilişkimden yola çıkarak yazmadım. Etrafımda da çok fazla toksik ilişki var, buna rağmen kimsenin bu konuyu şarkıda işlemediğini fark ettim. Hani böyle aslında bitmiş ama alışkanlıktan dolayı sonlandırılamayan ilişkiler vardır ya, şarkı aslında onları anlatıyor.

Muzip bir şekilde “Bak bitmeliydi, bitmiyor, artık başkalarıyla da sohbet ediyorum, ileride pişman olur muyum bilmiyorum” diyor şarkıdaki kişi. Hatta birisini öpüyor ve pişman oluyor, “Sadece dudağından öptüm, aldatmak sayılmaz değil mi? Lütfen beni affet” diyor. Burada ilişkilerle dalga geçtim. Biten bir ilişkiyi uzatıyor uzatıyor, aldatıyor, ardından tekrar dönüyor filan, bu konuyu ti’ye almak istedim.

◊ Peki şarkıdaki “Öptüm bir kere, aldatmak sayılmaz değil mi” dediğiniz o durumu siz hiç yaşadınız mı?

- Ben yaşamadım ama öpmek aldatmaktır tabii ki. Karşı taraftaki kişiye duyulan hislerle, bir istek sonucunda yapılan eylemdir öpmek. İlla başka şeyler yaşamasına gerek yok.

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MAGAZİN GÜLÜ OLMADIM

◊ Single’ın ardından planladığınız başka çalışmalar var mı?

- Şimdilik bu şarkı çok iyi gidiyor. İki tane tamamen bitmiş şarkım da var, fakat beklemedeler. Biri hareketli, o yüzden çıkarmayabilirim. Bir de beni heyecanlandıran bir şarkı yaptım geçen gün. İddialı bir çalışma oldu. Ama eylül-ekim gibi çıkarır mıyım, yoksa önümüzdeki bahara mı bırakırım, bilmiyorum. Tam bir bahar şarkısı oldu çünkü.

◊ Sektörde sadece işiyle ön planda olan nadir isimlerdensiniz. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

- Sektörde her zaman geri planda durdum. Kendimi güzel buluyorum. Eskiden de insanlar hep güzel olduğum yönünde konuşur, dikkat çektiğimi söylerlerdi. 20’li yaşlarımda albüm çıkarırken söz yazarı Mehmet Teoman’la tanıştım. Bana “Sen tam bir magazin gülü olacaksın” demişti. Ben de “Öyle biri gibi görünüyorum, fakat öyle bir karakterim, öyle bir ruhum yok, olmayacağım” demiştim. Bir kere çok çok popüler olmak istemiyorum. Popülerlik, benim karşı olduğum bir şey. Yüzüm eskisin istemiyorum. Ve hakikaten aşk meşk gibi şeylerle anılmak istemiyorum. Böyle tatlı, cana yakın bir yabani olduğumu düşünüyorum.

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Tabii ki hayatıma aldığım insanlar var ama çok az. 17 yaşındayken nerede oturup sohbet ediyorsam, hâlâ o arkadaşlarımla aynı yerde oturup sohbet etmek bana çok keyif veriyor. İnsanlar “Turist mi, Gökçe mi?” diye arada kalıyor beni görünce. Bu çok hoşuma gidiyor, özgürlüğümü veriyor bana. Çok popüler biri olsaydım rahatsız olurdum, çünkü özgürlüğün elinden alınıyor. Şarkılarımın ön planda olması çok gurur verici. Ülkemizde ise popülerlikle başarı karıştırılıyor.

KİMSENİN KAPISINDA YATMADIM KENDİ MÜZİĞİMİ YARATTIM

◊ Kendi doğrusunda ilerleyen bir karakteriniz var. Bu düşünce yapısından dolayı kaybettiğiniz durumlar oldu mu hayatta?

- Ben hiçbir zaman kaybetmediğimi düşünüyorum. Çünkü her şeyi kendim istedim. İnsan kendi isteyip yapıyorsa bir şeyleri, sonucuna “kaybetmek” olarak bakmamak gerekiyor. Dedim ya; ben aslında bu piyasaya uygun karakterde biri değilim. Popüler olmak isteyenlerin bazı insanların kapısının önünde yatmaları gerekiyor. Bu işte çok başarılı olmak isteyenlerin, Sezen Aksu’nun evinin kapısında yatmaları mesela... Birtakım isimler piyasada çok önemlidir tabii ama ben hiçbir zaman hiç kimseye minnet duymadım. Ben kendi işimi yaparım, çok çalışırım. Yarışım kendimle. Sadece arabesk, sadece pop, sadece rock yapsaydım, hepsinin kitleleri hazırdı.

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TANJU OKAN GİBİ TEATRAL ALBÜM ÇIKARMAK İSTİYORUM

◊ Kariyerinize dair sıradaki hedefiniz nedir?

- Kariyerim için de, Gökçe için de en büyük hedefim sağlıklı ve huzurlu bir insan olmak. Hiçbir zaman “şurada sahne alayım” gibi bir hayalim olmadı. Tabii ki yaptığım müziğin daha büyük kitlelere ulaşmasını isterim. Ama sağlıklı bir insan olursam, zaten sahneme de ömür boyu çıkarım, gezerim, çalışırım... Bir hedefim de; hayranı olduğum Tanju Okan gibi dört-beş şarkılık teatral bir albüm çıkarmak. Gülerek, korkarak, ağlayarak şarkı söylemek istiyorum.