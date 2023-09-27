Dönence'nin Alican'ı Umut Kaya: Bu projede olduğum için gururluyum

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◊ Kanal D’nin sevilen dizisi “Dönence”nin kadrosundasınız. Dizi ekranda olduğu kadar sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Siz dizinin bu denli başarılı olacağını düşünmüş müydünüz?

- Bu kadarını ben de beklemiyordum, ama evet gerçekten çok güzel yorumlar okuyoruz ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bunlar beni çok iyi hissettiriyor.

◊ Senaryoyu okuduğunuzda neler hissettiniz? Sizi projeye çeken ne oldu?

- Hikâye en başından beri çok hoşuma gidiyor, benim de daha önce canlandırmadığım bir karakter. Öncelikle Alican’ın Asperger sendromlu bir kız arkadaşı olması, onun bu durumla mücadele şekli beni bu projeye çekti diyebilirim.

OTİZİM İNSANLAR ARASINDA GARİPSENMEMELİ

◊ Farkındalık yaratan bir dizide yer alıyorsunuz. Bu farkındalık projesiyle topluma mesaj yolluyorsunuz. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?

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- Açıkçası kendimi çok gururlu hissediyorum böyle bir işte var olduğum için. Otizm, insanlar arasında garipsenmemeli ve yabancılaştırılmaması gereken bir konu. Bizler de elimizden geldiğince bunu izleyicilere bütün hassasiyetimizle aktarmaya çalışıyoruz. Doğru yerlere, doğru bir şekilde ulaştığımızı ve ulaşacağımızı düşünüyorum.

TATLI İKİ PARTNER OLDUK

◊ Diziye başlamadan önce bir ön hazırlık yaptınız mı?

- Her şey benim için çok hızlı ilerledi aslında bu iş için. Olabildiğince karaktere kendimi hazırlamaya çalıştım, yönetmenlerimiz de çok güzel dokunuşlar yaptı. Ama işe başladıktan sonra karakter daha da oturdu.

◊ Bu diziye başlamadan önce otizm hakkında bilginiz var mıydı? Araştırma yaptınız mı?

- Evet, otizm hakkında her şeyi biliyordum diyemem ama araştırma yapmıştım ve bilgi sahibiydim daha öncesinde de.

◊ Peki, siz Alican gibi hayatınızda böyle bir durum ile karşı karşıya kaldınız mı?

- Aslında bu durum Alican’ın konfor alanından çıkması, yani alışık olmadığı, bilmediği bir dünyaya geçmesi denebilir. Ve tabii ki de bende kişisel hayatımda alışık olmadığım yabancı kaldığım birçok olayla karşı karşıya kalıyorum ve tam olarak Alican gibi ne yapmam gerektiğini bilemiyorum bazen.

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◊ Gülce’nin okulda en yakın arkadaşı sizsiniz. Gülce ile nasıl bir partner oldunuz?

- Ülkü’yle çok güzel anlaştık. Sahneler çok keyifli geçiyor. Tatlı bir hikâyenin içinde tatlı iki partner olduk bence. (Gülüyor)

Ekibimiz şahane

◊ Foça’da çekimler devam ediyor. Set ortamınız nasıl biraz bahsedebilir misiniz?

- Set ortamımız çok keyifli. Ekibimiz şahane. Yoğun ve yorucu geçiyor ama işimiz tabi ki de her zerresine değer.

◊ Son olarak buradan izleyicilere neler söylemek istersiniz?

- İlk bölümden beri bizi destekleyen bütün izleyicilerimize sonsuz teşekkür ederim. Bu hikayede yanımızda olduklarını bilmek bizi çok motive ediyor iyi ki varlar.