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Bu pozları verirken her şeyden habersizdi… Güzellik yarışmasına katılınca hayatı değişti… Artık adını dünya biliyor

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#Ünlülerin Gençlik Halleri#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları#Sharon Stone
Bu pozları verirken her şeyden habersizdi… Güzellik yarışmasına katılınca hayatı değişti… Artık adını dünya biliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 15:40

Televizyonun ya da sinemanın ünlü yüzlerini zihnimizde her zaman onları tanıdığımız ilk halleriyle hatırlıyoruz. Onların da tıpkı bizler gibi bir zamanlar çocuk olduğunu, gençlik yıllarında okul sıralarına oturduğunu genelde unutuyoruz.

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Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri ise tıpkı bizler gibi ünlü yıldızlar da geçmiş günlerden kalan siyah beyaz, eski püskü fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşıyor, bizi hayatlarının bilmediğimiz dönemleriyle tanıştırıyor.

İşte bunlardan biri de 1970’lerde öğrenci olan, okul sıralarında birlikte oturduğu arkadaşlarıyla ve yıllıklar için verdiği pozlarla gündeme gelen sarışın bir yıldız…

Bu pozları verirken her şeyden habersizdi… Güzellik yarışmasına katılınca hayatı değişti… Artık adını dünya biliyor

OKUL FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

1992’de sinema tarihinin en çok konuşulan ve tartışılan filmlerinden biri olan Temel İçgüdü’de rol aldığından beri adını tüm dünyanın öğrendiği Sharon Stone 1970'lerde, Pennsylvania'nın batısındaki Saegertown Area Junior/Senior High School'da sıra arkadaşları gibi normal bir öğrenciydi.

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Okul yıllığında yer alan fotoğraflarıyla birlikte okulun tiyatro kulübündeki arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafları da ortaya çıkan Sharon Stone o zamanlardan ileride bir yıldız olacağının işaretlerini veriyormuş.

Bu pozları verirken her şeyden habersizdi… Güzellik yarışmasına katılınca hayatı değişti… Artık adını dünya biliyor

Gençlik yıllarında verdiği pozlarda hep gülümseyen Sharon Stone aslında daha 14 yaşındayken, attan düşüp boynunu kırmış ve büyük bir ölüm tehlikesi atlatmıştı.

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2021’de yazdığı anı kitabında o korkunç kazayı “Boynum kırılmıştı, ıslaklığı hissettim ve kanları gördüm. Bir kulağımdan diğerine kadar olan her yerim yarılmıştı.” diye anlatacaktı.

Bu pozları verirken her şeyden habersizdi… Güzellik yarışmasına katılınca hayatı değişti… Artık adını dünya biliyor

Aynı otobiyografide, anne tarafından büyükbabasının hem kendisini hem de küçük kız kardeşi Kelly'yi çocukken taciz ettiğini açıkladı ve çocukluğu boyunca ne kadar zor yıllar geçirdiğini hayranlarına itiraf etti.

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Dedesi Sharon Stone 14 yaşındayken ölmüştü. Sharon Stone tabuttaki cesede dokunmuş, onun öldüğünden ve bu korkunç tacizden kurtulduğunu anlayınca rahatladığını fark etmişti.

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GÜZELLİK YARIŞMASI, MODELLİK VE YILDIZLIK PEŞ PEŞE GELDİ

Sharon Stone liseden mezun olduktan kısa bir süre sonra yaşadığı kasabanın güzlelik yarışması Miss Crawford County'yi kazandı ve eyalet çapındaki Miss Pennsylvania güzellik yarışmasına da katılarak modellik yapmaya başladı.

Bu pozları verirken her şeyden habersizdi… Güzellik yarışmasına katılınca hayatı değişti… Artık adını dünya biliyor

1980'de ilk kez figüran olarak ekrana çıktı ve 1990'da Paul Verhoeven'in Total Recall (Gerçeğe Çağrı) filminde çığır açan rolünü üstlendi.

İki yıl sonra Temel İçgüdü filmiyle uluslararası üne kavuştu ve 1990'ların geri kalanını dünyanın en tanınmış aktrislerinden biri olarak geçirdi.

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Bu pozları verirken her şeyden habersizdi… Güzellik yarışmasına katılınca hayatı değişti… Artık adını dünya biliyor

1995’te rol aldığı Martin Scorsese'nin Casino filminde Robert De Niro ile birlikte başrolü oynadı ve bu performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ına da aday oldu.

"HOLLYWOOD BENİ UNUTUP BİR KENARA ATTI"

Şimdi 66 yaşında olan Hollywood ikonu, 200’lerin başında beyin kanaması geçirmiş, yıllarca sağlığına kavuşmak için çabalamıştı.

Bu pozları verirken her şeyden habersizdi… Güzellik yarışmasına katılınca hayatı değişti… Artık adını dünya biliyor

Sharon Stone sektörü vefasızlıkla suçlamış ve hastalığını yendikten sonra yeniden filmlerde oynamakta çok zorlandığını, unutulduğunu söylemişti.

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#Ünlülerin Gençlik Halleri#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları#Sharon Stone

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