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‘Bu ödüle 62 senemi verdim'

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#Esenler Film Festivali#Tamer Yiğit#Yeşilçam
‘Bu ödüle 62 senemi verdim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 07:35

ESENLER Film Festivali önceki akşam Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

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Festivalde Tamer Yiğit’e “onur ödülü” takdim edildi. Yiğit’e ödülünü Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu verdi.

186 filmde rol aldığını söyleyen usta oyuncu, “Bu ödüle 62 senemi verdim. Hayatım filmlerde geçti” dedi.

Kısa Film Yarışması bölümünde “en iyi film” ödülünü Ömer Ferhat Özmen’in yönettiği “Eksi Bir” aldı. Genç yönetmene ödülünü festivalin jüri başkanı Fikret Kuşkan takdim etti.

İkincilik ödülü “Kafamdaki Polis” ile Erdal Baran Şahin’in; üçüncülük ise “Rehber” ile Mert Erez’in oldu.

‘Bu ödüle 62 senemi verdim

Fikret Kuşkan, Ömer Ferhat Özmen’e birincilik ödülünü verdi.

 

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#Esenler Film Festivali#Tamer Yiğit#Yeşilçam

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