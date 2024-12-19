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Festivalde Tamer Yiğit’e “onur ödülü” takdim edildi. Yiğit’e ödülünü Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu verdi.

186 filmde rol aldığını söyleyen usta oyuncu, “Bu ödüle 62 senemi verdim. Hayatım filmlerde geçti” dedi.

Kısa Film Yarışması bölümünde “en iyi film” ödülünü Ömer Ferhat Özmen’in yönettiği “Eksi Bir” aldı. Genç yönetmene ödülünü festivalin jüri başkanı Fikret Kuşkan takdim etti.

İkincilik ödülü “Kafamdaki Polis” ile Erdal Baran Şahin’in; üçüncülük ise “Rehber” ile Mert Erez’in oldu.

Fikret Kuşkan, Ömer Ferhat Özmen’e birincilik ödülünü verdi.