Bu nasıl bir elbiseymiş böyle! 25 yıldır giydiler giydiler bir türlü ekşitemediler!

Bunun çok çarpıcı örneklerinden biri efsane oyuncu Marilyn Monroe'nun Yaz Bekarı adlı filmde giydiği o beyaz elbise.

Monroe öleli neredeyse yarım asırlık bir zaman geçti ama ne o elbise unutuldu ne de sokaktaki havalandırma ızgarasının üzerindeki uçuşan etekleri. Hatta yıldızın o sahnedeki görüntüsünün bir heykeli bile yapıldı.

Belki en eskilerden biri olabilir ama yine de Monroe'nun o elbisesi tek örnek değil...

MODERN ÇAĞLARIN HAFIZALARA KAZINAN KIYAFETİ

Bir de Jennifer Lopez'in 2000 yılındaki Grammy töreninde giydiği 'orman desenli' olarak anılan bir elbise var ki, modern çağlarda kimse onun eline su dökemedi.

Lopez, aradan geçen zaman içinde çok daha iddialı kıyafetlerle kamera karşısına geçti ama yine de o göbek kısmı bir broşla tutturulan yeşil elbisenin yerine geçecek hiçbir kıyafet giymedi.

Benzerlerini Lopez'in kendisi de dahil çok sayıda ünlü giydi.. Birçok tasarıma ilham veren o ünlü elbise daha doğrusu bir benzeri bir kez daha ortaya çıktı.

O ELBİSE BU KEZ ÜNLÜ MODELİN ÜSTÜNDE YİNE CANLANDI

Bu kez o ünlü elbiseyi giyen kişi ise ünlü model Amber Valetta oldu...

ABD'de düzenlenen Pozitif değişim Ödülleri gecesinde, Lopez'in 2000 yılındaki Grammy töreninde giydiği o Versace tasarımı elbisenin bir benzerini giydi Valletta.

Her ne kadar önden bakıldığında Lopez'in ünlü elbisesinin aynısı gibi görünse de Valetta'nın giydiğinde bu kez sırtında da bir dekolte vardı.

Amber Valletta, bu elbise sayesinde geçenin de en çok konuşulan konuğu oldu. 51 yaşındaki Amber Valletta mesleğinin de getirdiği avantajla elbiseyi gerçekten de gayet kusursuz bir şekilde taşıdı.

Valletta, gecede Donatella Versace eşliğinde aynı elbiseyle podyuma çıktı.

51 yaşındaki model Amber Valletta'nın giydiği versiyonda elbisenin bir de sırt dekoltesi vardı.





NASİHAT DİNLESEYDİ O ELBİSE BELKİ DE BU KADAR ÜNLÜ OLMAYACAKTI

Elbette bunca ünlü olan bu elbisenin bir de tarihi var... İşin ilginci belki de Lopez, 2000'deki o Grammy gecesinde Lübnanlı modacı Andrea Lieberman'ın önerisine uysaydı bu elbise bu kadar ünlü olmayacaktı.

Jennifer Lopez, geçen yıl katıldığı bir programda da bu kısmı anlatmıştı.

Lopez, kendi tarihinde de önemli yeri olan o elbise hakkında şunları anlattı: " " O daha önce başkaları tarafından da giyilmiş olan bir elbiseydi. Tasarımcım bana 'Lütfen onu giyme. Daha önce başkaları giydi' dedi. Ama ben de tasarımcıma o elbiseyi giyeceğimi, çünkü en iyi görünen elbisenin o olduğunu ve onu giyeceğimi söyledim."

Jennifer Lopez o ödül gecesinde gerçekten de söylediğini yaptı ve o yeşil elbiseyi giydi. Ve o elbise o gece kelimenin tam anlamıyla ortalığı karıştırdı. ..

Jennifer Lopez, o ünlü elbisenin perde arkasındaki öyküyü Vogue dergisine verdiği röportajda anlattı.

O ünlü elbiseyi az önce bizim de hatırlattığımız Marilyn Monroe'nun o ünlü boyundan bağlamalı beyaz elbisesine benzetti.

Aslında Lopez'in bu konudaki sözleri gayet ilginç: "Sanırım her kuşağın bir ikonik elbisesi var. Marilyn Monroe'nun beyaz elbisesi bir önceki kuşak için ikonikti. Bu yeşil elbise de başka bir kuşak için."

HER ŞEY BİR ANDA OLDU

Jennifer Lopez, daha sonra başkaları tarafından defalarca taklit edilen, hatta kendisinin de bir benzerini sonradan giydiği o yeşil elbisenin neden bu kadar ilgi çektiğini ise şöyle anlattı: "Sahneye çıktım ve bir anda oldu."

Aslında Jennifer Lopez'in sözlerine bakılırsa kendisi bile bu elbisenin neden bu kadar büyük bir heyecan yarattığını çok da net olarak anlamış değil.

Zaten ünlü yıldız, bundan iki yıl önce verdiği bir röportajda en sevdiği elbisenin o yeşil elbise olmadığını da söylemişti.

HİÇBİRİ ONUN KADAR GÜZEL TAŞIYAMADI

İşin ilginci söz konusu yeşil elbisenin bir versiyonunu Lopez'den önce markanın sahibi Donatella Versace giydi. Sonra ünlü oyuncu Sandra Bullock ve bir de Spice Girls (Baharat Kızlar) grubundan Geri Halliwell.

Ama hiçbiri Lopez kadar güzel taşıyamadığı için onların yorumu böylesine unutulmaz bir hale gelmedi.

Bu arada bir not... Lopez o ünlü elbisenin üzerinde biraz çalışılmış başka bir versiyonunu 2019 yılında konuk olduğu Versace defilesinde giydi.

Öyle ya da böyle Jennifer Lopez, eğer tasarımcısının önerdiği gibi o yeşil elbiseyi 2000 yılındaki Grammy gecesinde giymeseydi belki de kendi söylediği gibi bir kuşak için "ikonik elbise "konusunda bir boşluk kalacaktı. Ya da kim bilir belki de yine onun giyeceği başka bir elbise o boşluğu dolduracaktı.

Lopez, o yeşil elbiseyi anlatırken 1955 tarihli Seven Year Itch (Yaz Bekarı) filminde Marilyn Monroe'nun o ünlü beyaz elbisesine gönderme yaptı. Boyundan bağlamalı o yeşil elbisenin, bir kuşak için ikonik bir elbise olduğunu hatırlattı. "Bence her kuşağın böyle bir efsane elbiseye ihtiyacı var. Bir kuşak için bu Monroe'nun beyaz elbisesiydi. Sonraki kuşaklar için de benim yeşil elbisem oldu" dedi.