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'Bu kız senin sonun olacak Mehmet'

Güncelleme Tarihi:

#Haysiyet#Kanal D#Doğukan Güngör
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 12:45

İzleyicileri gözyaşlarına boğan Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet’in ikinci bölüm tanıtımı nefes kesti. “Bu kız senin olacak Mehmet” sözünün damga vurduğu fragman, merakı zirveye çıkardı.

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“KEŞKE BÖYLE BİR AİLEM OLSA”

Kanal D’nin ilk bölümüyle Türkiye’yi ağlatan yeni dizisi Haysiyet’te, haysiyet mücadelesi kızışıyor. Ekran karşısındakilere, “Keşke böyle bir ailem olsa” dedirten Yeşilçam esintili yapım, tanıtımıyla merakı zirveye taşıdı. Mehmet’le (Doğukan Güngör) Simay (Merih Öztürk) arasındaki, “Bizi kırmızı halıyla karşılamayacaklar. Ama beraber atlatacağız. Seni çok seviyorum” diyaloğuyla başlayan fragman, dizide kopacak fırtınanın ipuçlarını verdi.

Bu kız senin sonun olacak Mehmet

“EVLENME TEKLİFİNDEN SONRA NE OLACAK?”

Tanıtım, izleyicilerin cevap aradığı, “Evlenme teklifinden sonra ne olacak?”, “İki ailenin farkı aşklarını nasıl etkileyecek?” sorularına da ışık tuttu. Aileler arasında iplerin gerildiği görüldü.

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Bu kız senin sonun olacak Mehmet

Ailesinin Mehmet’i (Doğukan Güngör) evlendirmek istediği Hülya’nın (Berfin Yılmaz) “Bu kız senin sonun olacak Mehmet” sözü Mehmet-Simay aşkının geçeceği zorlu sınavın başlayacağını gösterdi.

Bu kız senin sonun olacak Mehmet

Sadık Karlıova’nın (Kerem Alışık), “İnsan içine çıkamaz olduk sayende” sözleriyle Mehmet’in üzerine yürümesi ise gerilimi zirveye çıkardı.

Bu kız senin sonun olacak Mehmet

HER SALI KANAL D'DE

Aşk, aile, vicdan ve onur arasında sıkışan karakterlerin mücadelesini konu alan Süreç Film imzalı Haysiyet, salı akşamları Kanal D'de.

Bu kız senin sonun olacak Mehmet

 

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#Haysiyet#Kanal D#Doğukan Güngör

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