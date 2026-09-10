Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

“KEŞKE BÖYLE BİR AİLEM OLSA”

Kanal D’nin ilk bölümüyle Türkiye’yi ağlatan yeni dizisi Haysiyet’te, haysiyet mücadelesi kızışıyor. Ekran karşısındakilere, “Keşke böyle bir ailem olsa” dedirten Yeşilçam esintili yapım, tanıtımıyla merakı zirveye taşıdı. Mehmet’le (Doğukan Güngör) Simay (Merih Öztürk) arasındaki, “Bizi kırmızı halıyla karşılamayacaklar. Ama beraber atlatacağız. Seni çok seviyorum” diyaloğuyla başlayan fragman, dizide kopacak fırtınanın ipuçlarını verdi.

“EVLENME TEKLİFİNDEN SONRA NE OLACAK?”

Tanıtım, izleyicilerin cevap aradığı, “Evlenme teklifinden sonra ne olacak?”, “İki ailenin farkı aşklarını nasıl etkileyecek?” sorularına da ışık tuttu. Aileler arasında iplerin gerildiği görüldü.

Haberin Devamı

Ailesinin Mehmet’i (Doğukan Güngör) evlendirmek istediği Hülya’nın (Berfin Yılmaz) “Bu kız senin sonun olacak Mehmet” sözü Mehmet-Simay aşkının geçeceği zorlu sınavın başlayacağını gösterdi.

Sadık Karlıova’nın (Kerem Alışık), “İnsan içine çıkamaz olduk sayende” sözleriyle Mehmet’in üzerine yürümesi ise gerilimi zirveye çıkardı.

HER SALI KANAL D'DE

Aşk, aile, vicdan ve onur arasında sıkışan karakterlerin mücadelesini konu alan Süreç Film imzalı Haysiyet, salı akşamları Kanal D'de.