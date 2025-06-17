Bu kez kamera Demet Özdemir'de! Eşref Rüya setinde neler oluyor?

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“PROFESYONEL KADAR İYİYİM”

Eşref Rüya’nın resmi sosyal medya hesabından, “Bu kez kamera Demet Özdemir’de! Setten en tatlı kareler sizlerle!” notuyla paylaşılan video ve fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.

Paylaşımda yer alan videoda sempatik tavırlarıyla hayranlarının kalbini bir kez daha fetheden Özdemir, “Bu işte profesyonel kadar iyiyim” diyerek sadece oyunculukta değil, fotoğraf konusunda da iddialı olduğunu ortaya koydu.

ETKİLEŞİM REKORU KIRDI

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Setten Demet Özdemir’in objektifine yansıyan kareler, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Sanal medyada etkileşim rekoru kıran paylaşıma Eşref Rüya’nın Türk hayranları kadar, yabancı izleyiciler de yoğun ilgi gösterdi. Yorumlarda diziye, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’e övgüler yağdırıldı.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, nefeslerin tutulacağı sezon finaliyle 18 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranında olacak.