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Bu kez kamera Demet Özdemir'de! Eşref Rüya setinde neler oluyor?

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Kanal D#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 09:35

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya setinden çok özel kareler paylaşıldı. Sürprizlerle dolu sezon finaliyle tatile çıkmaya hazırlanan dizinin son set haftasında, Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir kamerayı eline aldı. Çekim aralarında oyuncu arkadaşlarını ve set ortamını fotoğraflayan başarılı oyuncunun objektifine birbirinden ilginç enstantaneler yansıdı.

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“PROFESYONEL KADAR İYİYİM”

Eşref Rüya’nın resmi sosyal medya hesabından, “Bu kez kamera Demet Özdemir’de! Setten en tatlı kareler sizlerle!” notuyla paylaşılan video ve fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.

Bu kez kamera Demet Özdemirde Eşref Rüya setinde neler oluyor

Paylaşımda yer alan videoda sempatik tavırlarıyla hayranlarının kalbini bir kez daha fetheden Özdemir, “Bu işte profesyonel kadar iyiyim” diyerek sadece oyunculukta değil, fotoğraf konusunda da iddialı olduğunu ortaya koydu.

Bu kez kamera Demet Özdemirde Eşref Rüya setinde neler oluyor

ETKİLEŞİM REKORU KIRDI

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Setten Demet Özdemir’in objektifine yansıyan kareler, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Sanal medyada etkileşim rekoru kıran paylaşıma Eşref Rüya’nın Türk hayranları kadar, yabancı izleyiciler de yoğun ilgi gösterdi. Yorumlarda diziye, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’e övgüler yağdırıldı.

Bu kez kamera Demet Özdemirde Eşref Rüya setinde neler oluyor

Tims&B imzalı Eşref Rüya, nefeslerin tutulacağı sezon finaliyle 18 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranında olacak.

 

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#Eşref Rüya#Kanal D#Demet Özdemir

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