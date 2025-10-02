Bu kez görevimiz tehlike değil, görevimiz düğün! Her şeyin en görkemlisini istiyor: Ya uzayda ya da denizin altında evlenecekler

Haberin Devamı

Bunda tabii ki artık 63 yaşında olmasına rağmen çok çalışarak ve inanılmaz bir direnç göstererek dublör bile kullanmadan o inanılmaz sahneleri çeken Tom Cruise’un payı çok büyük.

Bir süredir Kübalı yıldız oyuncu Ana de Armas’la yaşadığı aşkla gündemde olan Tom Curise’un güzel sevgilisiyle bir an önce evlenmeye hevesli olduğu söyleniyor.

Hatta yıllardır sırtını dönüp görmediği kızı Suri yüzünden çektiği evlat hasretine de son vermek isteyen Tom Curise Ana de Armas’tan bir de çocuk istiyor.

Ana de Armas’ın da bu evlilik ve çocuk fikrine sıcak bakmasıyla birlikte çiftin şimdiden İngiltere’de ev aramaya başladığı ve evlendikten sonra burada yaşamayı planladığı konuşuluyor.

Haberin başında bahsettiğimiz bu büyük ölçekli gişe canavarı filmler ve Tom Cruise’un en tehlikeli sahneleri bile dublörlere bırakmayıp kendi oynamasının planlanan düğünle bir bağlantısı var…

Ünlü çift düğünlerini de tıpkı Tom Cruise’un filmleri gibi yapmak istiyor. Yani tehlikeli, beklenmedik ve akla hayale gelmeyecek şekilde…

Tom Cruise ve sevgilisi Ana de Armas, "cesurca hareketler" yapmayı sevdikleri için "uzayda veya su altında evlenmeyi" hedefliyor!

Söylentilere göre çift düğünlerinin Görevimiz Tehlike filmindeki gibi akıl almaz olmasını istiyor, bu yüzden su altında veya uzayda evlenmeyi bile düşünüyorlar.

Basına konuşan isimsiz kaynaklar "Onları gerçekten birbirine bağlayan şeylerden biri, ikisinin de bu cesur hareketleri çok sevmeleri, bu yüzden bu tarz bir düğün yapmak ikisini de gerçekten cezbediyor” dedi.

İkili henüz resmi olarak nişanlanmamış olsa da iddialara göre Tom Cruise şimdiden gerçeküstü bir ölçekte düşünüyor. Uzay yolculuğuna takıntılı, bu yüzden uzayda evlenen ilk kişi olma fikri onu heyecanlandırıyor.

Cruise ve Ana de Armas’ın düğün planlarından biri de paraşütle atlamak ve evlilik yeminlerini havada etmekmiş.

Ünlü aşıklar neye karar verirlerse versinler bunun mutlaka sıradanlıktan uzak olmasını istiyorlar.

63 yaşındaki Top Gun yıldızı ve 37 yaşındaki Kübalı güzel ilişkileri konusunda ketum davransalar da bu yılın ortalarından beri birlikteler ve el ele yakalanmakla kalmadılar, birlikte çıktıkları yat tatilinde de görüntülendiler.

İkilinin aşkları bir yana bir yandan da Deeper adında bir filmde birlikte oynamaları bekleniyor. Bu film de okyanusta geçen bir macera gerilim filmi olacak.

Tom Cruise daha önce Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes ile evlenip boşandı ve bu üç evlilik de büyük hüsranla sonuçlandı.

Yıldız oyuncunun yakın çevresi onun şu anda Ana de Armas’a çok aşık olduğunu ve bu aşktan başının döndüğünü "Katie'ye ilk aşık olduğundaki kadar, hatta belki daha da fazla” sözleriyle anlatıyor.

"Sadece bunu saklamayı biliyor, yoksa yargılanma riskini alıyor. Bununla birlikte, evlendiklerinde Tom geri adım atmayacak; hem o hem de Ana, insanlar ne derse desin, gösterişli bir düğün yapmak istiyorlar."