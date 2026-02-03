×
Bu kez ağlattı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 08:01

Kanal D’nin sevilen yarışması “Beyaz’la Joker” izleyicilere duygu yüklü anlar yaşattı. Programa konuk olan depremzede Fatma Arat, hikâyesiyle izleyenleri derinden etkiledi.

VİDEOSUYLA FENOMEN OLDU

Malatya’da yaşayan ve köpeğini “Hanimiş benim guttişim” diye sevdiği videoyu sosyal medyada paylaşınca tüm Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline gelen Fatma Arat, önceki akşam “Beyaz’la Joker” programında yarıştı.

6 Şubat depreminde evi yıkılan Arat, hayatını kedisinin kurtardığını anlatırken gözyaşlarına engel olamadı:

“Normalde gece ses çıkarmazdı. Ama o gece saat 12’den sabaha kadar miyavladı, beni uyutmadı. Meğer beni hayatta tutmak içinmiş.”

Bu kez ağlattı

BEYAZ’DAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Kedisinin ısrarlı miyavlamaları sayesinde uyanık olduğunu ve depremin başladığı anlarda yaşam üçgenine girerek hayatta kaldığını söyleyen Fatma Arat, bölgede meydana gelen ikinci depremde de yine bir kedinin yönlendirmesiyle yıkılmak üzere olan bir binadan çıkmayı başardığını anlattı.

Arat’ın hikâyesi stüdyodakileri gözyaşlarına boğarken, Beyazıt Öztürk ve ekibi anlamlı bir sürprize imza attı. Arat’ın doğum günü pastayla kutlandı, ayrıca kendisine eğitim bursu hediye edildi.

 

