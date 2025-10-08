Bu kadarını gerçekten yapmış olabilir mi! Karısından boşanmadan iki ayrı sevgili edinmiş

Haberin Devamı

Daha kısa süre öncesine kadar gittikleri her yerde mutluluk tablosu sergileyen çift, evliliklerinin bittiğini açıkladı. Bunun nedenleri, çiftin milyon dolarlık varlıklarını nasıl paylaşacağı da hep ayrı birer merak konusu..

Tabii ki boşanan her ünlü çift gibi Nicole Kidman ile Keith Urban'ın bundan sonra hayatlarına kimleri alacağı da daha uzun süre konuşulacak.

'RESMEN BOŞANMADAN İKİ SEVGİLİ EDİNMEMİŞTİR HERHALDE'

Urban'ın adı çoktandır 25 yaşındaki gitarist Maggie Baugh ile birlikte anılıyor. Ama son günlerde bir başka isim daha eklendi. Bu söylentiye göre de Keith Urban, kendisi gibi kısa süre önce bekar kalan Kelsea Ballerini ile birlikte...

Haberin Devamı

Daha düz bir ifadeyle söylemek gerekirse kulislerde dolaşan söylentilere göre Urban, iki farklı kadınla romantik bir yakınlaşma yaşıyor.

Urban'a yakın bir kaynak "Keith zaten 25 yaşındaki Baugh ile çok yakın çalışıyor... Keith aynı zamanda daha yeni sevgilisinden ayrılmış olan Kelsey Ballerini ile de yakınlaşmış durumda" dedi.





BAŞINI YASLAYACAK BİR OMUZ

Aslına bakılırsa Urban ile Ballerini arasında epeydir yakın bir dostluk var. Aralarındaki bu yakınlığın aşka dönüşmüş olduğunu söylemek için henüz erken.

Ama birbirleri için güvenilir bir liman haline geldi ikisi. Bir başka deyişle Keith Urban ile Kelsea Ballerini birbirlerinin omuzlarında ağlayacak kadar güveniyorlar.

Bu arada Ballerini'nin de üç yıldır birlikte olduğu Chase Stokes ile yollarını kısa süre önce ayırmış olduğunu hatırlatalım. Ballerini daha önce şarkıcı Morgan Evans ile evliydi. Ondan boşandıktan sonra Chase Stokes ile romantik ilişki yaşadı ve kısa süre önce yolları ayrıldı.

Keith Urban ile Kelsey Ballerini arasında yakın bir dostluk ve dert ortaklığı olabilir.

Haberin Devamı

Söylentilere göre Urban, şarkıcı Kelsea Ballerini ile de yakınlaştı. Ama bu söylentilerin bir tarafına bakılırsa, olup biten her ikisi de hayat arkadaşıyla yollarını ayıran iki kişinin dert ortaklığı.

İDDİALAR ARDI ARDINA GELİYOR

Bu bir yana Kidman'ın boşanmak üzere olduğu kocası Keith Urban ile ilgili çarpıcı iddialar dolanıyor ortalıkta... Bunlardan ilk duyulana göre Urban zaten çoktan grubunun gitaristi Maggie Baugh ile romantik bir ilişkiye başladı bile.

İddialara göre 58 yaşındaki Nicole Kidman ile kendisiyle aynı yaştaki Keith Urban zaten uzun süredir ayrı yaşıyordu.



Hatta boşanma aşamasına gelinceye kadar her ikisi de kendilerine yeni birer hayat kurdu.

Haberin Devamı

Kidman, kendini işine verdi... Öyle ki gençlik yıllarında olduğundan daha fazla çalışıyor güzel oyuncu.

Elbette Keith Urban da konserler, turneler derken evinden uzakta ve o da kendi hayatını yaşıyor. Ama bir farkla...

İleri sürülenlere göre Urban, bir süredir konserlerinde aynı sahneyi paylaştığı gitaristi Maggie Baugh ile yakınlaştı...

ÇİFTİN ÇEVRESİNDE DE BU KONU 'FISILDANIYORDU'

Hatta bu konudaki iddiaları bir adım ileri götürüp Urban ile Kidman'ın ayrılığını bu yakınlaşmanın tetiklediğini söyleyenler bile var!

Birçok kaynağa bakılırsa bütün işaretler Keith'in başka bir kadında birlikte olduğunu gösteriyor. Onlara göre Nicole Kidman bu söylentilere itiraz da etmiyor kabul de etmiyor ama yine de şaşkınlıktan donup kalmış halde.

Haberin Devamı

Urban ile gitaristi Maggie Baugh'un konuşulan ilişkisinin ne zaman başladığı net değil.

Ama boşanma haberi duyulmadan önce çiftin çevresinde Urban'ın sadakatsizliği kulaktan kulağa fısıltı halinde konuşuluyordu.

'BEN SENİ SEVMEK İÇİN DOĞDUM'

Keith Urban ile Maggie Baugh, bu yılın nisan ayında Las Vegas'ta birlikte sahneye çıkmış ve The Fighter adlı şarkıyı seslendirmişti.

Hatta o konserde şarkıyı söylemeye başlamadan önce Keith Urban, Maggie'yi işaret ederek "Ben seni sevmek için doğdum" bile demişti.

O konserdeki seyircilerin bazıları Nicole Kidman'ın kocasının başkasıyla yakınlaşabileceğine inanmazken dedikoduya biraz daha meraklı olanlar ise donup kalmış ve o sözlerin altındaki anlamı bulmaya çalışmıştı.

Haberin Devamı

Bu söylentilerin yayılmasından sonra bir anda herkesin dikkatini çeken Maggie Baugh sırra kadem bastı.