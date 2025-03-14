‘Bu iş olmaz’ diyenlerin hepsi yanıldı… Romantik prensini övmeye doyamadı… ‘Hak ettiğim aşkı yaşıyorum’

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Ancak aralarında yaş farkı çoktu. Üstelik sanki ayrı dünyaların insanları gibi görünüyorlar, ikisinin hayatında da başka öncelikler olduğu için pek de anlaşamayacakları sanılıyordu.

Onlar ise başlarda gizli gizli yaşadıkları bu aşka sıkı sarıldılar, ne yaş farkını ne de arkalarından söylenen kötü sözleri dert ettiler. Gigi Hadid ve Bradley Cooper'ın aşkı ikinci yılında dolu dizgin ilerliyor

SAKLI GİZLİ AŞK ARTIK HERKESİN DİLİNDE

En sonunda da hayranlarının ve tüm dünyanın karşısına el ele kol kola çıkmaya başladılar.

Bu ilişki dolu dizgin devam ederken ikisi de suskun kalmış, aşkları hakkında konuşmak yerine bu aşkı yaşamayı seçmişlerdi.

2021'de ayrıldığı Zayn Malik'ten Khai adında bir kızı olan Gigi Hadid ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

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Gigi Hadid 'romantik ve mutlu' Bradley Cooper ilişkisi hakkında nadir görülen bir yorum yaptı ve beklenmedik bir şekilde tanıştıklarını açıkladı

“HAK ETTİĞİM GİBİ BİR AŞK BULDUM”

Gigi Hadid, Bradley Cooper'la yaşadığı iki yılı devirmesine az kalan ilişkisi hakkında ilk kez yorum yaptı. Hem bu aşkı hem de tanışma hikâyelerini anlattı.

Söylentilere göre ikiliyi tanıştıran Bradley Cooper'ın eski aşkı Irina Shayk olmuş... Rus modelin sonra bundan çok pişman olduğu söyleniyor çünkü aslında yıllar önce ayrılmış olmalarına rağmen Shayk Bradley Cooper'a geri dönmek istiyor

Vogue dergisinin kapağında yer alan röportajında Cooper’la yaşadığı aşkı ilk kez anlatan Gigi Hadid “Bir ilişkide ne istediğinizi ve neyi hak ettiğinizi bildiğiniz noktaya gelmek çok önemlidir” dedikten sonra tam da bunu bilen ve ona da böylesine aşık bir adam olan Bradley Cooper’la sevgili olduğunu söyledi.

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“BANA ÇOK ŞEY VERİYOR”

“İkimiz de bir araya geldiğimizden beri birbirimizi olabileceğimiz en iyi aşıklar olmak için teşvik ediyoruz” diyen Gigi Hadid ilişkisini “romantik” olarak nitelendirdi.

Ünlü çift başlarda sakladıkları ilişkilerini artık rahatça sergiliyor... Gigi Hadid Bradley Cooper'ın kendisini çok desteklediğini söylerken nihayet aradığı aşkı bulduğuna inanıyor

50 yaşındaki Bradley Cooper için “Bana çok şey veriyor, cesaretlendiriyor ve inanıyor” diyen Gigi Hadid ünlü oyuncuyla yollarının nasıl kesiştiğini de ilk kez açıkladı.

TANIŞMA HİKÂYELERİ ORTAYA ÇIKTI

Gigi ve Bradley ortak bir arkadaşlarının çocuğu için düzenlenen bir doğum günü partisinde ilk kez karşılaşmıştı. Söylentilere göre bu sırada onları tanıştıran da Bradley Cooper’ın o günlerde birlikte olduğu bir başka ünlü model Irina Shayk’tı.

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Bu dedikodu doğru mu bilinmez ancak defalarca birlikte podyumda yürümüş olan Gigi Hadid ve Irina Shayk arkadaşlardı ve Rus model de sevgilisini onunla tanıştıran kişi olmuştu.

Aradan geçen uzun zamandan sonra bir gün Gigi ve Bradley’nin aşk yaşamaya başlaması Irina Shayk’ı çok üzdü. Çünkü ayrılmış olsalar da Irina Shayk bir gün Bradley Cooper’a geri dönmek istiyordu… Çiftin tanışmasına vesile olan katıldıkları bir doğum günü partisiymiş... İkisinin de iki küçük kızı olması ünlü aşıkları birbirlerine biraz daha bağlamış

ONLARI KIZLARI YAKINLAŞTIRDI

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39 yaşındaki Shayk, 2015-2019 yılları arasında Bradley Cooper’la büyük bir aşk yaşamış ve çiftin Lea adında bir kızları olmuştu.

Gigi Hadid de eski sevgilisi Zayn Malik'ten 4 yaşında Kha adında bir kız çocuk sahibi. Hatta Hadid ve Bradley Cooper’ı bir araya getiren ve iyi anlaşmalarını sağlayan şeyin de kızları olduğu söyleniyordu.

Çift bu yaz Cooper’ın kızı Lea’yı da yanlarına alarak tatile çıktılar. Gigi Hadid böylece sevgilisinin kızıyla da iyice yakınlaştı.