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'Bu inciler annenin canım kızım' Düğüne beklenmedik saldırı...

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 00:02

Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem başrolünü oynadığı “İnci Taneleri” yeni bölümüyle ekrana geldi. İnci Taneleri’nin 20. bölümüne Nehir’in düğünü damga vurdu.

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İlk sezonuyla Türkiye’nin konuştuğu Kanal D dizisi İnci Taneleri, ikinci sezona da bomba gibi girdi. Dizinin 20’nci büyük ilgi gördü.

İşte yeni bölümde yaşananlar;

Komiser Kürşat, düğün öncesi Mahun Hanım ile görüştü. Davetliler içinde üç şüpheli şahıs tespit ettiğini söyledi.

Cihan, Necmi ve Aleyna’nın fotoğrafını gösterip şahısları tanıyıp tanımadığını sordu.

Mahun da suçlarının ne olduğunu ve geçmişlerini öğrendi. Hemen oğlunu çağıran Mahun, öğrendiklerini onunla da paylaştı.

Bu inciler annenin canım kızım Düğüne beklenmedik saldırı...

Nehir kardeşinin yanına gidip, Semiramis ile ne konuştuğunu sordu. ‘Seni uyaran Arcan mıydı, kim ne söylediyse haddini aşmış ama ben de aynı fikirdeyim’ sözleriyle kardeşini uyardı.

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Mahun, Nehir’i de çağırıp davetlilerinin kim dolduğunu öğrenmeye çalıştı; ‘Kim bu insanlar ve neden buradalar?’

Nehir, ‘Ben yıllar sonra karşılaştım kuzenimle, diğerlerini ben de tanımıyorum. Kuzenimle gelmişler…’ karşılığını verdi.

TEKNE ŞENLENDİ! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Piraye, teknedekilere Azem ve arkadaşlarının geleceğini söyledi. Teknede gerginlik yaşandı. Ayça öğretmenini ve arkadaşlarını büyük bir sevinç ile karşıladı. Ayça öğretmeniyle sınav sonuçlarını değerlendirdi. Dilber, Yıldız ve Zerre denize girdi.

Bu inciler annenin canım kızım Düğüne beklenmedik saldırı...

‘NEHİR BENİM KIZIM’ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Piraye ve Azem baş başa kalıp sohbet etti. ‘Aslında tam sana söylemek üzereydim. Nehir konusunu açmıştım ki, cümlem yarım kaldı. Cümlemin devamı şöyleydi; Nehir benim kızım.’

Gerçekleri öğrenen Piraye büyük bir şaşkınlık yaşadı. ‘Sen o zaman düğün için mi geldin’ diye sordu.

Azem de ‘Katılamayacağım, çünkü davetli değilim. Yani tam olarak ne için geldiğimi ben de bilmiyorum karşılığını verdi.

Bu inciler annenin canım kızım Düğüne beklenmedik saldırı...

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‘SÖZ VERİYORUM SENİ DÖVECEĞİM’ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Talip, Azem’i tavla oynamak için teknesine davet etti. Teklifi olumlu cevap veren Azem, beklenmedik bir tepki ile karşılaştı, ‘Aileme yaklaşırsan seni mahvederim.’

Azem de ‘Söylediklerinden dolayı bir gün mutlaka seni döveceğim, tehdit etmiyorum söz veriyorum’ karşılığını verdi.

Bu inciler annenin canım kızım Düğüne beklenmedik saldırı...

BÜYÜK GÜN GELDİ

Nehir ve Arcan’ın düğün hazırlıkları bitti. Davetliler törene geldi. Düğüne gidip gitmeme konusunda kararsız olan Azem, kızını yalnız bırakmak istemedi. Dilber ve arkadaşlarını da yanına alıp düğüne gitti.

Kızını beyaz gelinlik içinde gören Azem duygusal anlar yaşadı. Arcan ve Nehir’in nikahı kıyıldı. O anlara tanıklık eden Azem gözyaşlarını tutamadı.

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Bu inciler annenin canım kızım Düğüne beklenmedik saldırı...

GECEYE DAMGA VURDULAR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Düğünde çalan müziklere kendini kaptıran Dilber sahneye çıktı, arkadaşları da ona eşlik etti. Dilber ve Yıldız’ın dansı geceye damga vurdu.

Bu inciler annenin canım kızım Düğüne beklenmedik saldırı...

AZEM VE NEHİR KARŞI KARŞIYA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nikahın ardından konukları tek tek selamlayan Nehir, karşısında babasını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Azem kızına, ‘Ben de verebilir miyim hediyeni, Bu inciler en son rahmetli annenin boynundaydı. Dağılmışlardı ama ben yıllarca onu sakladım. Şimdi senin boynuna çok yakışır diye düşündüm’ sözleriyle hediyesini verdi.

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Beklemediği bir durumla karşı karşıya kalan Nehir, gözyaşlarını tutamadı.

Bu inciler annenin canım kızım Düğüne beklenmedik saldırı...

REYYAZ’IN ADAMLARI DÜĞÜNE SALDIRDI

Cihan’lara savaş açan Reyyaz adamlarını Göcek’e gönderdi. Düğüne operasyon yapan ekip, Cihan ve yanındakileri vurmak istedi. Tören alanına giren Nusret, Aleyna’yı kaçırdı.

Düğünün ardından Komiser Kürşat, Cihan ve Necmi’yi karakola çağırdı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin kim olduğunu sordu.  Cihan çıkan olaylarla bir ilgisi olmadığını söyledi.

Bu inciler annenin canım kızım Düğüne beklenmedik saldırı...

Olayların ardından Cihan, arkadaşı Necmi’ye tepki gösterdi. ‘Bu kızı sen başımıza bela ettin. Zor durumda kalınca da bırakıp kaçıyor’

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Cihan daha sonra babasının yanına dönüp karakolda olanları anlattı.

Nusret, Cihan’ı arayıp ‘Necmi’ye bir şey çaktırma, kız bizde. Seninle konuşmamız lazım’ sözleriyle buluşmak istediğini söyledi.

 

 

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan

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