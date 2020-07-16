Bu ikili çok sevildi

“Çatı Katı Aşk”, eski mahalle sıcaklığını taşıyan atmosferi ve karakterleriyle büyük ilgi gördü. Dizinin öne çıkan iki karakteri Ateş ve Ayşen’in arasındaki çekim de çok konuşuldu.

Ayşen ve Ateş birbirlerine olan hislerini dile getirecek mi? İkili arasında yaşanan çekişme, yerini aşka bırakacak mı? “Çatı Katı Aşk”, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.