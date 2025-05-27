Bu hayata para mı dayanır! Ünlü şarkıcının serveti eriyip gidiyor… Hiç çalışmadan sürekli harcıyor

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Erken gelen şöhret birçok meslektaşı gibi onu da zorladı ve bir gün artık dayanamayıp paparazzilere elindeki şemsiyeyle saldırdığında tüm dünyada adı manşetlere hiç de hoş olmayan şekilde taşındı…

Kariyerinin belki de en üretken yıllarını ruhi bir buhran geçirdiği için babasının aldırdığı mahkeme kararıyla birlikte vesayet altında geçiren Britney Spears yıllar sonra özgürlüğüne kavuştu ama durumu hayranlarını üzmeye ve endişelendirmeye devam ediyor.

Britney Spears'ın yaklaşık 14 yıldır süren vasiliği, Los Angeles'taki bir mahkeme tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde resmen sona erdirildi. Bu karar, pop yıldızına kendi hayatı, sağlığı ve finansal kararları üzerinde yeniden tam kontrol sağladı.

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Babasının kontrolündeki bu hayattan kurtulduktan sonra Sam Asghari ile iki yıllık bir evlilik yapan ve bir kez daha boşanan Britney Spears har vurup harman savurduğu yaşantısıyla konuşuluyor.

Ancak bu sınırsız harcamalarla dolu yaşantısı hayranlarını korkutuyor. Çünkü yıldız şarkıcı yarınlar yokmuş gibi davranarak yaptığı harcamalarla büyük servetini kaybedecek duruma düşebilir…

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Neredeyse 10 yıldır albüm çıkarmayan ve turnelere çıkmayı tamamen bırakan ünlü şarkıcının eski albümlerinden aldığı para da giderek azalıyor ve bu paralar düzenli harcamalarını artık karşılayamıyor.

Sam Asghari ile birlikteliğinden önce aşk yaşadığı eski mahkum ve herkes tarafından “beleşçi” olarak anılan sevgilisi Paul Soliz'le yeniden bir araya gelen ancak bir kez daha ayrılan Britney Spears’ın o zamandan beri nakit sıkıntısı içine düştüğü konuşuluyor.

43 yaşındaki Spears aynı zamanda kahyası da olan eski mahkum Soliz'den şubat ayında ikinci kez ayrıldığından beri maddi sıkıntıya düşmüş durumda.

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Hakkında "Faturaları astronomik. Şu anda tek derdi bu ayrılığın acısını parti yaparak atmak" denen Britney Spears’ın banka hesapları hızlıca boşalıyor ancak popun prensesi lakaplı ünlü şarkıcı durumunun farkında değilmiş gibi davranıyor.

200 milyon dolarlık serveti eriyen ünlü şarkıcı için "Britney canı sıkıldığında özel bir jetle Meksika'ya gidiyor. Yaşadıklarından sonra biraz dinlenmeyi hak ettiğini düşünüyor. Ama kiraladığı bir villa için bile gecelik 20,000 dolar harcıyor. Bu böyle devam edemez” diyen yakınlarına göre Britney Spears’ın harcamaları boyunu çoktan aşmış.

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Etrafındaki güvenlik görevlilerine, lüks yemeklere, sık sık kaldığı lüks otellere ve hatta oyuncak bebeklerinin boyunlarına sardığı çok pahalı markaların eşarplarına kadar çok para harcayan yıldızın bu yaptıklarının daha buzdağının görünen kısmı olduğu bile iddia ediliyor.