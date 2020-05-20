Bu hafta Survivor'da sms sıralaması nasıldı? 19 Mayıs Ünlüler- Gönüllüler SMS sıralaması

Geçen hafta Ünlüler takımından Ersin'in sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmesi nedeniyle Survivor'da eleme yapılmamıştı. Bu yüzden geçen hafta eleme yapılmayan Survivor'da SMS sıralaması da açıklanmamıştı. Geçen hafta ile bu haftanın sms oylaması toplam olarak açıklandı ve halk oylaması sonucunda elenen yarışmacı Mert Öcal oldu. Peki, Bu hafta Survivor'da sms sıralaması nasıldı? 19 Mayıs Survivor 2020 SMS sıralaması...

Survivor 2020'nin 19 Mayıs tarihli bölümünde oldukça iddialı isimlerin eleme adayı olması ve Ünlüler takımındaki Mert Öcal'ın elenmesi ardından gözler SMS sıralamasına çevrildi. Survivor'da elenen isim, her hafta seyircilerin kullandığı oylar ile belirlenen sms sıralamasına göre belli oluyor. Peki, bu hafta Survivor'da sms sıralaması nasıldı? İşte 19 Mayıs Survivor 2020 SMS sıralaması ...

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