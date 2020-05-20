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Bu hafta Survivor'da sms sıralaması nasıldı? 19 Mayıs Ünlüler- Gönüllüler SMS sıralaması
Geçen hafta Ünlüler takımından Ersin'in sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmesi nedeniyle Survivor'da eleme yapılmamıştı. Bu yüzden geçen hafta eleme yapılmayan Survivor'da SMS sıralaması da açıklanmamıştı. Geçen hafta ile bu haftanın sms oylaması toplam olarak açıklandı ve halk oylaması sonucunda elenen yarışmacı Mert Öcal oldu. Peki, Bu hafta Survivor'da sms sıralaması nasıldı? 19 Mayıs Survivor 2020 SMS sıralaması...
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