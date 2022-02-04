Bu hafta Gelin Evi birincisi kim oldu? İşte çeyrek altınının kazananı

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Gündüz kuşağı programı Gelin Evi yarışmasında bir hafta daha geride kaldı. Bu haftanın finali 4 Şubat tarihine denk geldi. Haftanın finalinde kazanan gelin belli oldu. En yüksek puanı alan yarışmacı 10 çeyrek altını almaya hak kazandı.

Gelin Evi 789. Bölümünde; 24 yaşında, 5 yıllık evli Aleyna Gedikoğlu Kalkar’ın evine konuk olundu. Sunumuyla iddiasını göstermek ve altınların sahibi olmak isteyen Aleyna Hanım’ın çeyizleri serilecek, düğün görüntülerine bakılacak, ev dekorasyonu değerlendirildi. Haftanın birincisi Yeşim Hanım oldu.