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Bu hafta Gelin Evi birincisi kim oldu? İşte çeyrek altınının kazananı

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Bu hafta Gelin Evi birincisi kim oldu İşte çeyrek altınının kazananı

Aslı Hünel’in sunuculuğunu üstlendiği Gelin Evi'nde haftanın birincisi belli oldu. Her gün birbirinin evlerine konuk olan farklı zevklere sahip 5 gelin arasından biri, en yüksek puanları aldı ve 10 çeyrek altının sahibi oldu. Peki, bu hafta Gelin Evi birincisi kim oldu? İşte çeyrek altınının kazananı ve haftalık puan durumu...

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Gündüz kuşağı programı Gelin Evi yarışmasında bir hafta daha geride kaldı. Bu haftanın finali 4 Şubat tarihine denk geldi. Haftanın finalinde kazanan gelin belli oldu. En yüksek puanı alan yarışmacı 10 çeyrek altını almaya hak kazandı.

Gelin Evi 789. Bölümünde; 24 yaşında, 5 yıllık evli Aleyna Gedikoğlu Kalkar’ın evine konuk olundu. Sunumuyla iddiasını göstermek ve altınların sahibi olmak isteyen Aleyna Hanım’ın çeyizleri serilecek, düğün görüntülerine bakılacak, ev dekorasyonu değerlendirildi. Haftanın birincisi Yeşim Hanım oldu.

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