Bu haber hayranlarını can evinden vurdu: Sen büyük bir yıldızdın... Bunu kendine nasıl yaparsın!

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Diğer yandan hayatın bazı basit gerçekleri var....

Yaşamak için herkesin para kazanması gerekiyor. Üstelik ne kadar biriktirirseniz biriktirin para durduğu yerde bile eriyip gidebiliyor.

İşte şimdi tam da böyle, 1980'lerde ve 90'larda sinema dünyasının efsane yıldızlarından biri olan hatta Oscar'a bile aday gösterilen bir oyuncu hayranlarını hem şaşırttı hem de üzdü.

HAYRANLARI HEM ŞAŞIRDI HEM DE ÜZÜLDÜ

Bu ünlü, bir zamanlar yakışıklı görüntüsüyle dikkat çeken; beyazperde aracılığıyla nice gönülleri fetheden Mickey Rourke.

Rol aldığı The Wrestler filmiyle 2009 yılında Oscar adayı olan 71 yaşındaki Mickey Rourke, epeydir sessiz sedasız gözlerden uzak yaşıyordu.

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Bir dönem, biraz geçmişte ilgilendiği boks sporu biraz da estetik müdahaleler nedeniyle değişen fiziksel görüntüsüyle konuşulan Rourke sonra yeniden sessizliğe gömülmüştü.

Onun yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşmesini sağlayan ise TV dünyasından gelen bir haber oldu.

Rourke, İngiltere'de ekrana gelecek olan Celebrity Big Brother adlı yarışma programına katılacak.

KARİYERİNDE BİR DÜŞÜŞ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bu haber onu bir zamanlar oynadığı birbirinden iddialı filmlerle hatırlayan hayranları arasında önce büyük bir şok dalgası yarattı. Ardından da üzüntü geldi.

Sosyal medyada dolaşan yorumlara bakılırsa, hayranları Mickey Rourke'un böyle bir reality şov programında yer almasını kariyerinde ciddi bir düşüş olarak nitelendiriyor.

Birçok hayranı buna inanmak bile istemiyor.

Onlara göre Hollywood'un en güçlü isimlerinden biri olan Rourke'un, bu kararıyla televizyon ekranlarında bir tür "yeme" dönüşmesi pek hoş bir durum değil.

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YAPIMCILAR DA TEDİRGİN

Birçok hayranı böyle düşünüyor düşünmesine ama Mickey Rourke programın yapımcılarını da tedirgin etmiyor değil.

Bunun nedenine gelirsek..

Rourke yarışma için altı sıfırlı bir ücret alacak. Konuşulanlara göre bu rakam da 1.3 milyon dolar.

Yapımcıları endişelendiren de ücretini garantileyen Rourke'un programdan erken ayrılma olasılığı. Onun izlenme oranlarını yükselteceğine inanan yapımcılar, oyuncunun parayı aldıktan sonra kısa sürede evine dönmesinden korkuyor.

Zaten birçok kişiye göre de Mickey Rourke'un Celebrity Big Brother yarışmasına katılmayı kabul etmesinin nedeni para kazanmak.





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Mickey Rourke'un hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Celebrity Big Brother adlı yarışma 7 Nisan'da İngiltere'nin ITV kanalında yayınlanacak. Yarışmada Rourke'un yanı sıra daha önce farklı reality şovlarla ve yarışmalarla tanınan Jojo Siwa, Chris Hughes, Danny Beard gibi isimler de yer alıyor.

ÇOCUKKEN BOKSÖR OLMAYA NİYETLENMİŞTİ

Sinemada 10 yıllara damga vuran bir oyuncu olsa da Mickey Rourke aslında gençlik yıllarında boksör olmaya niyetlenmişti.

Hatta bu alanda ilk başarısını henüz 12 yaşındayken elde etti. Bir süre Andre Rourke adıyla ringlere çıkan aktör, 1971 yılında yaptığı bir maçta beyin sarsıntısı geçirdi.

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Bunun üzerine bir süreliğine ringlerden ayrıldı.

O sırada da karşısına oyunculuk fırsatı çıktı.

Bir arkadaşının yönettiği Deathwatch adlı tiyatro oyununda sahneye çıktı. O andan itibaren de oyunculuk konusunda adım adım ilerledi.

BİRBİRİ ARDINA FİLMLERDE ROL ALDI

Steven Spielberg'in yönettiği 1941 filmiyle sinemaya adım attı.

Body Heat, The Outsiders, Siyam Balığı, Dokuz Buçuk Hafta, Bar Kelebeği gibi filmlerle kariyerinde zirveye çıktı.

1991 yılında boksa geri döndü. Ama bu da fazla uzun sürmedi.

Soluğu yeniden sinemada aldı Rourke. 2009 yılında oynadığı Güreşçi filmiyle birçok ödül kazandı. Hatta en iyi oyuncu dalında Oscar'a bile aday gösterildi.

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YÜZÜNÜN ŞEKLİ BİLE DEĞİŞTİ: Rourke son birkaç yıldır geçirdiği estetik operasyonlarla gündemde. üzünde bokstan kaynaklanan yaralanmaları gidermek amacıyla estetik operasyon geçirdi ama bunun sonucunda görüntüsü tamamen değişti. Rourke, ameliyat için "yanlış kişiye" gittiğini ve plastik cerrahının yüz hatlarını "bozup attığını" söylemişti.





ÜNLÜ MODELLE OLAYLI EVLİLİK

Mickey Rourke, ilk evliliğini 1981 ile 1989 arasında Debra Feuer ile yaptı. Sonra 1992 ile 1998 arasında dönemin en gözde model ve oyuncularından Carre Otis ile yaptığı evlilik geldi.

Bu evliliğin bitişi hatta başlangıcı bile olaylı oldu.

Otis ile Rourke; Vahşi Orkide ve Kırmızı Çıkış adlı filmlerde birlikte oynadı. Setteki yakınlaşmaları gerçek hayatta aşka ve evliliğe dönüştü.

Otis, 2011 yılında yayınlanan Hugo Schwyzer'ın kaleme aldığı Beauty, Disrupted: A Memoir adlı kitapta hayatının bütün dönüm noktalarını satırlara döktü.

Bunlar arasında şiddet gördüğünü itiraf ettiği Mickey Rourke ile evliliği de vardı. İşte o kitapta Otis, Mickey Rourke ile evlenmesinin nedenini de gözler önüne serdi.

İddiasına göre Rourke, eğer evlilik teklifini kabul etmezse Carre Otis'i öldüreceğini söylemişti.

Sonuç olarak evlendiler ama bu özellikle de Otis'ih hafızasında acı bir olay olarak yer etti.

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Mickey Rourke'un milyonların hafızasında yer eden filmlerinden biri de Kim Basinger ile başrol oynadığı Dokuzbuçuk Hafta oldu.





Rourke, bir süre sinemadan uzak kaldıktan sonra The Wrestler ile setlere geri döndü. Bu filmdeki performansı ona 2009'da en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adaylığı getirdi. Yönetmenliğini Darren Aronofsky'nin üstlendiği film ülkemizde Şampiyon adıyla gösterildi.