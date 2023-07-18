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◊ Kanal D’nin iddialı dizisi “Dönence” ile yeniden izleyici karşısındasınız. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun, süreç nasıl gelişti sizden dinleyelim?

- Menajerim bana bu işi ilk ulaştırdığında senaryonun doğruluğundan şüphem yoktu ama Miro yani Emir karakterini yakından tanımam ve anlamam uzun sürdü diyebilirim. Ama şu an için Emir ile bütünleşmiş şekilde bu güzel hikâyenin parçası olduğum için mutluyum.

◊ İlk senaryo elinize ulaştığında ne hissetiniz? Nasıl bir duygu sizi karşıladı?

- Daha önce karşı karşıya kalmadığım bir konuydu. Fakat böyle değişik fikirlere ve hikâyelere kariyerim boyunca açık oldum. Heyecanlandım, bu işin en güzel şekilde parçası olmak istedim.

SADECE SEVGİLİSİYLE MÜZİK YAPMAK İSTİYOR

◊ Miro’yu bir de sizden dinleyelim. Karakterinizi nasıl tanımlarsınız?

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- Hırslı ve hayalleri için her şeyi göze alabilecek biri. Miro oldukça zeki ve konforunu çok sevmesine rağmen ailesinin direttiği şeyleri bir kenara bırakıp sadece sevgilisiyle müzik yapmak istiyor. Ve bunun içinde her şeyi arkasında bırakıyor.

◊ Miro ve Atakan’ın benzer yönleri var mı? Siz Miro’ya ne söylemek isterdiniz?

- Aslında Miro ile Atakan’ın benzer yönü sadece hayalleri uğruna her şeyi yapabilecek olmaları diyebilirim. Fakat onun dışında Miro ile zıt karakterler. Kesinlikle Atakan olarak Miro’nun hırsını doğru bir şekilde yönlendirmesi gerektiğini söyleyebilirim.

İSTANBUL’U ÖZLEDİĞİMİ İNKAR EDEMEM

◊ Dizinin çekimleri Foça’da gerçekleşiyor, İstanbul’dan uzak olmak nasıl bir duygu?

- İlk başta çok huzurlu gelmişti. Çünkü çok güzel bir yer. Fakat sonrasında herkes gibi evimi ve metropolü özlediğimi inkar edemem.

◊ Sizce “Dönence” izleyiciye hangi duyguları yaşatıyor?

- Bir sevgi hikâyesinin içindeyiz. Fakat bunun yanı sıra heyecan, öfke, hırsı ve üzüntüyü de karakterlerimizin gözlerinden görmekteyiz. Bunun da seyircimize yansıdığından şüphem yok.

İnsanların otizm hakkında bilinçlenmesi çok değerli

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◊ Bu dizi aynı zamanda otizme vurgu yapıyor ve bu konu hakkında dikkat çekmek izleyici bilinçlendirmeye hedefliyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?

- Böylesine cesurca ve bilinçli bir işin içinde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Ve bir parça bile olsa izleyicilerimizi otizm hakkında merak ettirebiliyorsak, ve saf sevginin onların içinde olduğunu birazcık anlatabiliyorsak ne mutlu bize.

◊ Dizi ikinci bölümüyle ekrana geldi ve sosyal medyada yine çok konuşuldu. Size gelen tepkiler nasıldı?

- Böylesine farklı bir iş olması insanların dikkatini çekmiş ve iyi bulmuş olmalılar ki pozitif yorumlar görmekteyim sürekli. Ve insanların otizm hakkında bilinçlenmeye çalıştığını görüyorum. Bu gerçekten benim için çok değerli.