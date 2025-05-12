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Bu film herkese ‘umut’ olsun

Güncelleme Tarihi:

#Bİ Umut#Umut Bebek #Ufuk Balkis
Bu film herkese ‘umut’ olsun
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 08:45

“Bİ Umut” filminin basın toplantısı önceki gün Antalya’da gerçekleşti.

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Film, Antalya’da 10 yıl boyunca kamuoyunda “Umut Bebek” olarak tanınan kimliği belirsiz felçli bir Rus gence gönüllü olarak annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın hayatını anlatıyor. Antalya ve Rusya’da çekimleri süren filmde Gülsüm Kabadayı’yı Hülya Duyar, Umut’u ise Rus oyuncu Leon Kemstach oynuyor.

Uzun yıllar sonra bir filmde rol almayı kabul eden Arzum Onan ise Gülsüm Kabadayı’nın yakın arkadaşı Fatma’yı canlandırıyor. Mustafa Uslu, Ufuk Balkis ve Talha Orhan’ın ortak yapımcıları olduğu filmin yönetmenliğini Gökhan Arı üstleniyor.

Bu film herkese ‘umut’ olsun

Anneler Günü’ne özel filmin oyuncuları ile hikâyenin kahramanları bir araya geldi. Arzum Onan, şunları söyledi: “Çok uzun bir zaman sonra yeniden kamera önüne geçtim. Açıkçası gergindim. Umarım film milyonlarla buluşur ve herkesin kalbine dokunur. Ayrıca bir umut olsun.”

 

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#Bİ Umut#Umut Bebek#Ufuk Balkis

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