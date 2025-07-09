'Bu evlilik beni hasta etti' demişti... Ayrılık ona yaradı... Zayıflayıp eski günlerine döndü

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Genç yaşında ünlenip önce bir oyuncu sonra da yıldız bir şarkıcı olarak tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen yıldız isim bir yandan da aradığı mutluluğu bulmuş, başarısızlıkla sonuçlanan ilk evliliğinin ardından sıcak bir yuva kurmuştu.

10 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİRMİŞTİ

Ancak Jessica Simpson’ın mutlu yuvası 10 yıldan sonra dağıldı, üç çocuğunun babası olan eski futbol yıldızı Eric Johnson'dan da ayrıldı.

Özellikle Nick Lachey’le yaptığı ilk evliliği bittikten sonra ve ikinci kez evlenip anne olduktan sonra sürekli olarak aldığı kilolardan dolayı sıkıntılar yaşayan, bir dönem de alkolizm batağına düştüğünü itiraf eden Jessica Simpson adeta yeniden doğdu.

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SOSYAL MEDYADAN SÜREKLİ NİSPET POZU PAYLAŞIYOR

Artık ünlüler dünyasının “taze bekarlarından” olan Jessica Simpson bir yandan geçirdiği dönüşümü sergiliyor bir yandan da ayrıldığı kocası Eric Johnson’a “Dön de kaybettiğin kadına bir bak” dercesine sürekli Instagram paylaşımı yapıyor.

Jessica Simpson yıllar boyunca fazla kilolarıyla boğuşmuştu... Yıldız isim son yıllarda artık bu sorunlarını aştı ve deyim yerindeyse genç kızlık günlerine geri döndü

Ayna önünde bikinili pozlar veren Jessica Simpson kötü alışkanlıkları ve belli ki kimselere söylemese de evliliğinde büyük mutsuzlukları yaşadığı için sık sık kilo alıp veriyor, bu halleri de sürekli basına yansıyıp eleştiri konusu oluyordu.

Jessica Simpson en sonunda isyan edip “Benim bedenim sizin için malzeme” değil diyerek isyan etmiş en sonundaysa kendini yenilemek için karar alıp yeniden mutlu, sağlıklı ve eski günlerindeki gibi gözükmek için mücadeleye başlamıştı.

45 KİLO BİRDEN VERDİ

Birkaç yıldır bu konuda çok uğraşan ünlü yıldız toplamda 45 kilo verdi ve gençlik günlerindeki haline döndü.

Jessica Simpson kocasından ayrıldıktan sonra "Bu evlilik beni hasta etti" demişti

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Simpson 2020 yılında yayınlanan otobiyografisi “Open Book”ta kilo sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkça dile getirmişti.

Jessica Simpson, 2014 yılında evlendiği eski futbol yıldızı eşi Eric Johnson ile 10 yıllık evliliklerinin ardından ocak ayında ayrıldıklarını açıkladı.

"BU EVLİLİK BENİ HASTA ETTİ" DEMİŞTİ

Simpson, o dönemde People dergisine yaptığı açıklamada, “Eric ve ben, evliliğimizdeki acı verici bir durumu atlatmak için ayrı yaşıyoruz” demiş ve “Çocuklarımız her şeyden önce gelir ve biz onlar için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bize gösterilen tüm sevgi ve desteğe minnettarız ve şu anda bir aile olarak bu süreci atlatmaya çalışırken mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz” açıklamasını yapmıştı.

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Çiftin 13 ve 6 yaşında Maxwell ve Birdie adında iki kızları ve 12 yaşında Ace adında bir oğulları var.

Jessica Simpson evliliğini bitirdikten sonra aslında çok mutsuz olduğunu itiraf etmiş ve “Bu evlilik beni hasta etti” demişti…