Parayla satın alınacak her şeye sahipler... Geride bir tek eksik kaldı... David yıllardır öyle çok istiyor ki!

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Yine de görünüşe göre bu Victoria ve David Beckham için bir seçenek değil... Kendilerini şöhrete ulaştıran mesleklerinden emekli olsalar da bambaşka alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor Beckham çifti.

Victoria, moda dünyasına el attı... Başlarda epey zorlansa da kocasının yardım eli sayesinde durumu toparladı. David Beckham ise yeşil sahalardan emekli oldu ama Miami'de bir futbol kulübünün ortağı. Aynı zamanda iş ve reklam dünyasında da faaliyetleri sürüyor.

BİR İNSANIN SAHİP OLABİLECEĞİ HER ŞEYLERİ VAR

Beckham çiftinin en çok konuşulan özelliklerinden biri de sahip oldukları büyük servet ve ne olursa olsun yıkılmayan evlilikleri.

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Üçü erkek biri kız dört çocuklarıyla birlikte ihanetin bile yıkamadığı evlilikleri de görenlere parmak ısırtıyor ünlü çift.

Bunca refah ve mutluluk içinde hiçbir eksiği yokmuş gibi görünüyor Beckham çiftinin... Ama işi aslı öyle değil..

Onların da sahip olmayı düşledikleri bir şey var. Üstelik bu parayla satın alamayacakları bir şey: Bir torun.

Hem de David'in arzusuna göre bir kız torun.

ŞİMDİDEN TORUN HEYECANI SARDI

Victoria ve David'in dört çocuğunun en büyüğü olan Brooklyn, bu hafta 26 yaşına giriyor. Gelinleri Nicola Peltz ise 30 yaşında. Genç çift, kısa bir süre sonra üçüncü evlilik yıl dönümlerini kutlayacak.

Aileye yakın kaynaklara bakılırsa Victoria ve David'in, oğulları ve gelinlerinden bir torun beklentisi var. Söylenenlere göre bunu en çok isteyen de David Beckham...

Özellikle de Victoria ilk bebeğini kucağına aldığında 24 yaşında olduğunu düşününce artık oğluyla gelinin de bu konuda ellerini çabuk tutması gerektiğine inanıyor.

Özetle, hayatta bir insanın sahip olabileceği her şeye fazlasıyla sahip olan Victoria ve David Beckham, şimdi Brooklyn ile Nicola'dan bir torun bekliyor. Yani iki gencin evliliklerinde bir adım daha öne geçip ailelerini genişletmesini.

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BROOKLYN BABA OLMAYA ÇOKTAN HAZIR

Closer dergisinin ileri sürdüğüne göre Victoria, yakın çevresine "Yakın zamanda büyükanne olacağımı düşünüyorum" diyor. Hatta söylediğine göre David, aileye özellikle de bir kız bebeğin katılması için sabırsızlanıyor.

Bu kaynaklara göre Victoria ve David'in üç erkek çocuktan sonra dünyaya gelen tek kızı Harper ile hala olmak istiyor.

Aslına bakılırsa Brooklyn Beckham da çocuk meselesine çok uzak değil. Genç adam bu konuda yaptığı bir açıklamada "Doğrusu karım kendi bedeni hakkında kendi kararını verecek. Ama ben de çevremde bir dolu çocuk olmasını isterim. Bu benim gerçekten istediğim bir şey. Babam da baba olduğunda benden daha gençti, 23 yaşındaydı" diye konuşmuştu.

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Hatta Brooklyn, bunun da ötesine geçip evde oturup çocuklarına bakan bir baba olmaktan mutluluk duyacağını da saklamamıştı.

İKİSİ DE 20'Lİ YAŞLARINDA EVLAT SAHİBİ OLDU

Victoria ve David Beckham, daha evlenmeden önce ilk bebekleri Brooklyn dünyaya geldi.

Daha sonra 2002'de Romeo, 2005'te Cruz adını verdikleri oğullarına kavuştular. Son çocukları ve tek kızları Harper da 2011 yılında dünyaya geldi.

Yakınlarının söylediğine göre kendisi 20'lerinde anne olan Victoria, insanların genç yaşta aile kurmasının daha iyi olduğuna inanıyor.

Her ne kadar büyükanne olmak için yeterince ileri yaşta olduğunu düşünmese de yine de bir torun fikri onu heyecanlandırıyor.

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NICOLA'NIN ANNESİ VE BABASI ONLARDAN DAHA İLERİ YAŞTA

Ama diğer yandan bir torunu olsa bile Victoria'nın onun için hayat tarzını değiştireceği anlamına gelmiyor. Onun düşüncesi farklı.

Nicola'nın annesi Claudia 69, babası Nelson ise 82 yaşında. Diğer yandan Victoria 50, kocası David de 49 yaşında.

Dolayısıyla Victoria dünürlerinden daha genç oldukları için eğlenceli büyükanne ve büyükbaba olmanın da kendilerine düşeceğine inanıyor.