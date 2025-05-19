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'Bu defa konağı yakarım'

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 10:55

Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Uzak Şehir’, temposu ve heyecan dozu yüksek bir bölümle ekrana gelecek.

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Dizinin tanıtımında, Boran’ın katilinin izini sürmeye devam eden Cihan’ın Baybarslar’ın konağına yaptığı baskınla gerilimin daha da tırmandığı görülüyor. O anlarda Demir’in silahından çıkan kurşunun Cihan’a isabet etmesi ise yürekleri ağızlara getiriyor. Yeni bölüm tanıtımına damga vuran sözler ise Alya’nın dudaklarından dökülüyor: “Bu defa konağı yakarım!”

Bu defa konağı yakarım

“ALBORA’YI ATEŞE VERİRİM”

Boran’ın katillerinin peşinde hayatını hiçe sayan Cihan’a sitem eden Alya’nın tanıtıma yansıyan sözleri büyük yankı uyandırdı. Alya’nın, “Sen cezaevine girdiğinde ne olacak? Vakit kaybetmeden oğlumu elimden almaya çalışacak. Beni yine dışarı atacak. Ben duracak mıyım? Bu defa konağı yakarım, Albora’yı ateşe veririm” çıkışı yeni bölümde yaşanacaklara dair izleyenleri daha da meraklandırdı.

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Bu defa konağı yakarım

“BEN HEP KAYBETTİĞİMİ SEVDİM”

Tanıtımın finalinde bu kez Cihan’ın Alya’ya içini döktüğü anlar vardı. O anlarda Cihan’ın söylediği, “Alya ben hep kaybettiğimi sevdim. Ama sen çok haklısın. Geç kalmamak lazım. Alya ben…” dediği anlar ikili arasındaki yakınlaşmaya dair izleyicileri umutlandırdı.

Bu defa konağı yakarım

AyNa yapım imzalı ‘Uzak Şehir’ bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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