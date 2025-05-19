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Dizinin tanıtımında, Boran’ın katilinin izini sürmeye devam eden Cihan’ın Baybarslar’ın konağına yaptığı baskınla gerilimin daha da tırmandığı görülüyor. O anlarda Demir’in silahından çıkan kurşunun Cihan’a isabet etmesi ise yürekleri ağızlara getiriyor. Yeni bölüm tanıtımına damga vuran sözler ise Alya’nın dudaklarından dökülüyor: “Bu defa konağı yakarım!”

“ALBORA’YI ATEŞE VERİRİM”

Boran’ın katillerinin peşinde hayatını hiçe sayan Cihan’a sitem eden Alya’nın tanıtıma yansıyan sözleri büyük yankı uyandırdı. Alya’nın, “Sen cezaevine girdiğinde ne olacak? Vakit kaybetmeden oğlumu elimden almaya çalışacak. Beni yine dışarı atacak. Ben duracak mıyım? Bu defa konağı yakarım, Albora’yı ateşe veririm” çıkışı yeni bölümde yaşanacaklara dair izleyenleri daha da meraklandırdı.

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“BEN HEP KAYBETTİĞİMİ SEVDİM”

Tanıtımın finalinde bu kez Cihan’ın Alya’ya içini döktüğü anlar vardı. O anlarda Cihan’ın söylediği, “Alya ben hep kaybettiğimi sevdim. Ama sen çok haklısın. Geç kalmamak lazım. Alya ben…” dediği anlar ikili arasındaki yakınlaşmaya dair izleyicileri umutlandırdı.

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