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Bu dans şovunu izle'Melis'in

Güncelleme Tarihi:

#Password#Melis Sezen#Enis Arıkan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 13:55

Kanal D’nin Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan’ı bir araya getiren sevilen yarışması Password’ün bu akşamki bölümünde Melis Sezen fırtınası esecek. Yarışma heyecanının eğlence ve sürpriz şovlarla harmanladığı formatın bu haftaki konuğu başarılı oyuncu olacak. Kendini 1 milyon TL ödüllü yarışmaya kaptıran Sezen, dans şovuyla ses getirecek.

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ORYANTALDE COŞTU

Melis Sezen’in profesyonel dansçılara meydan okuyan performansı, en az yarışma heyecanı kadar ses getirecek. Melis Sezen ve Enis Arıkan’ın dans düellosuna sahne olacak anlarda ikili, 15 saniyelik aralarla salsa, kolbastı, klasik ve oryantal performanslar sergileyecek. Dans konusundaki yeteneğiyle göz dolduran Sezen’in oryantal başta olmak üzere iddialı şovları nefes kesecek.

Bu dans şovunu izleMelisin

Shine Medya imzalı Password, Melis Sezen’in konuk olduğu program bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Password#Melis Sezen#Enis Arıkan

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