Bu dans şovunu izle'Melis'in

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ORYANTALDE COŞTU

Melis Sezen’in profesyonel dansçılara meydan okuyan performansı, en az yarışma heyecanı kadar ses getirecek. Melis Sezen ve Enis Arıkan’ın dans düellosuna sahne olacak anlarda ikili, 15 saniyelik aralarla salsa, kolbastı, klasik ve oryantal performanslar sergileyecek. Dans konusundaki yeteneğiyle göz dolduran Sezen’in oryantal başta olmak üzere iddialı şovları nefes kesecek.

Shine Medya imzalı Password, Melis Sezen’in konuk olduğu program bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…