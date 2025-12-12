Bu Ã§ocuklar Ã§oktan bÃ¼yÃ¼dÃ¼... Åžimdi aÅŸk Ã¶ykÃ¼leriyle milyonlarÄ± ekrana kilitliyor

Haberin DevamÄ±

Mardin'de bir konakta yaÅŸanan nefes kesici olaylarÄ± konu alan Uzak Åžehir dizisi, hem zaten Ã¼nlÃ¼ olan yÄ±ldÄ±zlarÄ± seyirciyle buluÅŸturdu hem de kendi yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± yarattÄ±.

Dizinin bunca izlenmesinin en Ã¶nemli nedenlerinden biri de sevip de Ã¶yle kolayca kavuÅŸamayan aÅŸÄ±klar. Hatta kavuÅŸsa bile zorluklarÄ± aÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan aÅŸÄ±klar.

Ä°ster misiniz Uzak Åžehir dizisinin "dikenli aÅŸk yollarÄ±nda" yÃ¼rÃ¼yen bu karakterlerinin Ã§ocuklularÄ±na, hangisinin ne kadar deÄŸiÅŸtiÄŸine bir bakalÄ±m.Â

EN SAÄžDAKÄ° SÄ°YAH Ã–NLÃœKLÃœ Ã‡OCUÄžA Ä°YÄ° BAKIN!

YÄ±llar Ã¶ncesinden gelen bu karede en saÄŸdaki siyah Ã¶nlÃ¼klÃ¼ Ã§ocuk Ozan Akbaba'nÄ±n ta kendisi!

FotoÄŸraf da Akbaba'nÄ±n Ã§ocukluÄŸunu geÃ§irdiÄŸi Kars'Ä±n Selim ilÃ§esine baÄŸlÄ± Benliahmet KÃ¶yÃ¼'ndeki okul yÄ±llarÄ±nda Ã§ekilmiÅŸ bu fotoÄŸraf.

2005 YILINDAN BERÄ° EKRANIN TANIDIK YÃœZLERÄ°NDENÂ

Akdeniz Ãœniversitesi'nde GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesi Ä°Ã§ Mimari ve Ã‡evre MÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde okuyan Akbaba, o dÃ¶nemde tiyatro oyunlarÄ±nda gÃ¶rev almaya baÅŸladÄ±. 2005 yÄ±lÄ±ndan beri de ekranÄ±n tanÄ±na yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri oldu.

Akbaba'nÄ±n yapÄ±mcÄ± Buket ArÄ±kan ile evli olduÄŸunu ve Ã§iftin bir erkek Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de hatÄ±rlatalÄ±m.





SADECE BÃœYÃœMÃœÅž AMA HÄ°Ã‡ DEÄžÄ°ÅžMEMÄ°Åž

Uzak Åžehir'de Akbaba'nÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± Cihan karakterinin gÃ¶nÃ¼l verdiÄŸi Alya'yÄ± canlandÄ±ran Sinem Ãœnsal ise gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã§ocukluÄŸundan bu yana hiÃ§ deÄŸiÅŸmemiÅŸ, sadece bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ.

BÄ°R BAÅžKA DÃ–NÃœM NOKTASI

Ä°zmir'de dÃ¼nyaya gelen Ãœnsal, bugÃ¼ne kadar Ã‡oban YÄ±ldÄ±zÄ±, Siyah Beyaz AÅŸk, Elbet Bir GÃ¼n adlÄ± yapÄ±mlarda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Ama en Ã§ok hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±ÄŸÄ± rolÃ¼ Mucize Doktor dizisindeydi. Uzak Åžehir ile mesleÄŸinde baÅŸka bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±na geldi Ãœnsal.

Sinem Ãœnsal, bir sÃ¼redir Berk Cankat ile birlikte.





O DA HÄ°Ã‡ DEÄžÄ°ÅžMEYENLERDEN

Uzak Åžehir'in dikkat Ã§eken karakterlerinden biri de Nareâ€¦ BÃ¼yÃ¼k zorluklarla sevdiÄŸine kavuÅŸan bu karakteri Sahra ÅžaÅŸ canlandÄ±rÄ±yor. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Sahra ÅžaÅŸ da tÄ±pkÄ± Sinem Ãœnsal gibi Ã§ocukluÄŸundan bu yana neredeyse hiÃ§ deÄŸiÅŸmemiÅŸ.

GENÃ‡ YAÅžINDA Ã–DÃœLÃœ BÄ°LE VAR

Sahra ÅžaÅŸ ilk dizi deneyimini Tatar Ramazan ile yaÅŸadÄ±. ArdÄ±ndan AdÄ±nÄ± Kalbime YazdÄ±m, Ã‡oban YÄ±ldÄ±zÄ± ve KadÄ±n adlÄ± yapÄ±mlarda oynadÄ±...

Rol aldÄ±ÄŸÄ± MartÄ± adlÄ± sinema filmiyle Ankara Film Festivali'nde en iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ aldÄ±.

Bu arada genÃ§ oyuncunun, Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Jennifer Lopez'in genÃ§lik yÄ±llarÄ±na benzetildiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.





Ä°KTÄ°SATÂ FAKÃœLTESÄ°'NÄ° YARIDA BIRAKTI

Uzak Åžehir dizisinin Åžahin karakterini ise Alper Ã‡ankaya canlandÄ±rÄ±yor. Onun da Ã§ok deÄŸiÅŸmediÄŸini sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n.

Ã‡ankaya aslÄ±nda Gazi Ãœniversitesi Ä°ktisat FakÃ¼ltesi'ne girdi ama okulu yarÄ±m bÄ±rakarak Bilkent Ãœniversitesi Tiyatro BÃ¶lÃ¼mÃ¼ne geÃ§ti. AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak tiyatroya yoÄŸunlaÅŸtÄ± genÃ§ oyuncu. Hatta Åžanghay'da Ã‡in operasÄ± eÄŸitimi bile aldÄ±.

DÄ°ZÄ°LERDE DE KAMERA KARÅžISINA GEÃ‡TÄ°

2017 yÄ±lÄ±nda Bilkent Ãœniversitesi Tiyatro bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun oldu ve aynÄ± yÄ±l sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte Ankara'da "Sahne 367"yi kurdu. Ã‡ankaya VatanÄ±m Sensin, Biz Kimden KaÃ§Ä±yorduk Anne? gibi yapÄ±mlarda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

KADRODAKÄ° EN GENÃ‡ Ä°SÄ°MLERDEN

Peki bu Ã§ocuÄŸu tanÄ±dÄ±nÄ±z mÄ±? Hemen sÃ¶yleyelim dizinin Kaya karakterini oynayan Atakan Ã–zkaya.Â Ã–zkaya da Uzak Åžehir'de sevdiÄŸine kavuÅŸamayÄ±p uzaktan bakan bir karakteri canlandÄ±rÄ±yor.

Â

BÄ°RÃ‡OK DÄ°ZÄ°DE ROL ALDI

GenÃ§ oyuncu kariyerinde ilk adÄ±mÄ± tiyatro eÄŸitimiyle attÄ±. 2014 yÄ±lÄ±ndan itibaren Åžeref Meselesi, O Hayat Benim, VatanÄ±m Sensin, Kalp AtÄ±ÅŸÄ±, HiÃ§, Ä°Ã§imizdeki AteÅŸ, KardeÅŸlerim gibi yapÄ±mlarda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Â

Dizide Kaya karakterinin aÅŸÄ±k olduÄŸu Zerrin'i ise Dilin DÃ¶ÄŸer canlandÄ±rÄ±yor.

Â