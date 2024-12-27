Bu çocuğa ne yapmışlar böyle! Annesinin hastalığı onun küçücük kalbini de kırdı

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Önce babasından sonra tahta çıkacak olan George, ardından Kraliçe Elizabeth'in kopyası olarak nitelendirilen Charlotte çıktı dünya sahnesine.

Ama çiftin en küçük çocuğu Louis bir başkaydı.

Daha annesi ve babasının kucağında ilk kez halkın karşısına çıktığı Trooping The Colour etkinliğinden bu yana onun iki büyük kardeşinden daha farklı bir kişiliği olduğu belliydi.

George ne kadar utangaç, Charlotte kurallara ne kadar bağlıysa Louis onların tam tersi başına buyruk bir çocuktu.

Özellikle de büyük babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü etkinliklerinde bu özelliğini gözler önüne serdi.

Küçük Louis, kelimenin tam anlamıyla ne kadar afacanlık biliyorsa hepsini sırayla yaptı. Hatta bir ara Buckingham'ın balkonunda Kraliçe'nin sabrını bile zorladı.

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HERKES ONUN AFACANLIK YAPMASINI BEKLEDİ

İşte o dönemde Kate ile William'ın minik Louis'yi neden diğer kardeşleri gibi çok fazla halkın karşısına çıkarmadığı anlaşıldı.

Hele o dönemdeki geçitlerden birinde yerinde duramayarak annesi Kate'e epey ter döktürdü.

Sonra dedesi Charles'ın taç giyme töreninde ortaya çıktı. O sırada biraz daha sakin görünüyordu. Ablası Charlotte'un elinden tuttu ve tören boyu onun yanından ayrılmadı.

Bir ara kapalı mekandaki konuşmalar ve tören sırasında belli ki sıkıldığı için dışarıya çıkarıldı, sonra yine geri döndü..

Henüz 6 yaşında olan Louis, bu ay iki kez halkın karşısına çıktı.

Biri annesi Kate Middleton'ın düzenlediği Noel konserinde diğeri de tüm ailesiyle birlikte Sandringham'daki Noel yürüyüşü sırasında.

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ESKİ HALİNDEN ESER YOKTU

O iki etkinlikte de herkesi şaşırttı küçük Louis.

Çünkü beklenenin aksine hiç öyle yaramazlıklar, afacanlıklar yapmadı. Uslu uslu ailesinin yanında yapması gereken ne varsa hepsini yerine getirdi.

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Özellikle de 25 Aralık günü gerçekleşen Noel yürüyüşünde o kadar sakindi ki onu öyle gören herkes şaşırdı.

Louis o gün ağabeyi George gibi takım elbise giymiş hatta kravatını bile eksik etmemişti.

Üstelik Louis, yüzyıllardır süregelen bir kraliyet kuralını da yerle bir etmişti o gün. Aslında bunu daha önce de yapmıştı ama o gün daha fazla dikkat çekti.

YİNE DE BİR KURAL RAFA KALDIRILDI

Yüzyıllardır süregelen geleneğe göre kraliyet ailesinde erkek çocuklar, halkın karşısına çıktıklarında ya da bazı etkinliklere katıldıklarında 7 yaşına gelinceye kadar uzun pantolon giyemiyorlar.

Bunun yerine kısa pantolon giymeleri gerekiyor.

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Ailenin takipçileri George'un kimi zaman buz gibi havada bile kısa pantolonla bir takım etkinliklerde yer aldığını hatırlar.

Ama Louis, ailesiyle gittiği Noel yürüyüşünde bu kuralı yıkmıştı. Ağabeyi George'un o yaşlarda yapmak zorunda kaldığı gibi kısa pantolonla soğuk havaya direnmesi gerekmedi.

Kate Middleton ile Prens William'ın en küçük çocuğu Louis ile ilgili olarak o yürüyüşte dikkat çeken en önemli ayrıntı bu değildi.

ESKİ HALİNİN YERİNDE YELLER ESİYOR

Louis'nin geçmişteki davranışlarından eser yoktu... O afacan, yerinde duramayan çocuk gitmiş yerine takım elbisesi ve paltosu içinde ağırbaşlı bir başka çocuk gelmişti sanki.

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Yürüyüş alanına annesinin elinden tutarak giren Louis, gün boyunca sakinliğini korudu...

Halk tarafından kendisine verilen hediyeleri aldı, hatta bunlardan bazılarının kendisini ne kadar mutlu ettiğini saklama gereği bile duymadı.

Kimi zaman hediye verenlere teşekkür etmeyi unutsa da afacanlık yaparak oradan oraya koşturarak ya da çığlıklar atarak anne ve babasına zor anlar yaşatmadı.

Böylece onu görenler de küçük Louis'ye bir olgunluk geldiğini düşünmeden edemedi.

İKİ YILDA OLGUNLAŞTI

Prens Louis bu sakinliğe, sadece iki yıl içinde kavuştu... Büyük babaannesinin taç giyme töreninde sergilediği aşırı davranışları ise o dönemde büyük tartışma konusu olmuştu.

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Bazıları Louis'nin en küçük çocuk olduğu için fazla şımartıldığını ileri sürmüştü. Hatta ağabeyi George ile ablası Charlotte kadar kurallara bağlı yetiştirilmediğini söyleyenler de çıktı.

Daha da ötesinde Louis'nin bir hiperaktivite hatta otizm sorunu olabileceği bile konuşuldu.

Yine de benzer yaşlarda çocuğu olan anne ve babalar, Louis'nin de tüm yaşıtları gibi davrandığını, çocuk olmanın keyfini çıkardığını savundu. Onun tavırlarında bütün ailelerin en küçük çocuklarında görülen afacanlıklar da vardı onlara göre.

Sonuçta öyle ya da böyle Louis de bu kısacık zamanda bile nasıl da durulup oturduğunu ve olgunlaştığını gözler önüne serdi bu son etkinlikte.

BELKİ DE ARTIK KONUMUNUN FARKINA VARDI

Diğer kardeşlerinin o yaşlarda olduğu gibi ailesinin kendisinden beklediği şekilde davranabildiğini yani aslında büyüdüğünü herkese gösterdi.

Küçük Louis'nin iki yıl önce sergilediği haşarılık insanları ne kadar şaşırttıysa sakinliği de o kadar şaşırttı aslına bakılırsa...

Bu durum sosyal medyada gündem konusu bile oldu.

Bazı kişiler Louis'nin bu tür etkinliklerden önce annesi Kate, babası William ve üç çocuğun dadısı Maria Teresa Borrallo tarafından iyice tembihlendiğini düşünüyor birçok kişi.

Yapılan yorumlara göre George ve Charlotte ile kıyaslandığında daha özgür zamanlar geçiren Louis'nin artık usul usul bulunduğu konumun ve ailesinin farkına varmaya başladığını ileri sürenler de var.

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Küçük Louis, iki yıl önce ailesiyle birlikte katıldığı her yerde türlü çeşitli afacanlıklar sergiliyordu... Onun bu durumu da çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu.





Küçük Louis'nin kısacık zamanda bu kadar uslanmasıyla ilgili biraz daha dokunaklı bir iddia da var. Sosyal medyada yapılan bazı yorumlara göre Louis, aslında durum onlara yumuşatılarak anlatılsa da annesi Kate Middleton'ın bir sağlık sorunu olduğunun farkında. Büyük olasılıkla onu üzmemek için de elinden gelen çabayı gösteriyor.